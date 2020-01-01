الاتحاد السعودي يعلن موعد إجراء قرعة كأس الملك

موعد إقامة قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الموعد المحدد لإجراء قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لموسم 2020-2021، وذلك بمشاركة 16 فريقًا فقط.

وكان الاتحاد السعودي قد أعلن عن إقامة النسخة الجديدة من كأس خادم الحرمين الشريفين بمشاركة 16 فريقًا فقط، وهم "الأهلي، الاتفاق، الرائد، الفتح، الفيصلي، الهلال، الشباب، القادسية، التعاون، الوحدة، أبها، الاتحاد، ضمك، النصر، الباطن والعين".

واعتمد الاتحاد السعودي يوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر القادم، بالقاعة الرئيسية لنادي الخطوط السعودية، في الخالدية بمدينة جدة، لإقامة مراسم قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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قرار اتحاد الكرة السعودي بإقامة القرعة في مقر نادي الخطوط السعودية، تقديرًا من الاتحاد للشراكة مع الناقل الوطني للخطوط الجوية السعودية.

يذكر أن نسخة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2019-2020 لم تنتهِ بعد، حيث يواجه النصر نظيره الأهلي، والهلال سيلعب أمام أبها، في دور النصف نهائي.

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يذكر أن فريق نادي التعاون هو حامل لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تتويجه بنسخة 2018-2019، بعد الفوز على الاتحاد في المباراة النهائية.