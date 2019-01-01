ترتيب دوري أبطال أوروبا: تشيلسي يقلب الطاولة على أياكس وبرشلونة يتعثر

تعرف على جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، ومواعيد ونتائج جميع المباريات

أحمد جمال

انطلقت النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-20 يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 18 محرم 1441 هجرياً، بعدما أجريت القرعة يوم 29 أغسطس الماضي عقب الانتهاء من الأدوار التمهيدية وتحديد جميع المتأهلين لمرحلة المجموعات.

تُعد هذه السنة مختلفه عن سابقتها حيث تنطلق النسخة الجديدة مبكراً هذا العام، حيث لم يمر على انتهاء النسخة السابقة التي تُوج فيها ليفربول بطلاً على حساب توتنهام سوى شهرين ونصف فقط، وحقق فيها محمد صلاح وزملائه البطولة السادسة في تاريخ النادي بعدما أحرز هدفاً هو وزميله أوريجي في المباراة النهائية.

وشهد دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي سيطرة إنجليزية كبيرة في الموسم الماضي بعد تأهل الريدز والسبير لنهائي دوري الأبطال وكلً من تشيلسي وأرسنال لنهائي اليوروباليج، ويرى الكثيرون أن كأس ذات الأذنين هو مسابقة الأندية الأقوى في العالم بل وتُعد الأقوى على الإطلاق بعد كأس العالم للمنتخبات.

ويتأهل الفائز بالمسابقة الأقوى في القارة العجوز لكأس العالم للأندية، وتُلعب أدوارها الأساسية على أكثر من مرحلة، فالبطولة تبدأ بدور المجموعات الذي ينتهي عادةً قبل منتصف الموسم، ثم تبدأ الأدوار الإقصائية التي تتكون من 4 أدوار هي: "دور الـ16، ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي".

تُلعب جميع أدوار دوري أبطال أوروبا على مباراتين ذهاباً وإياباً، عدا النهائي الذي يكون من مباراةٍ واحدةٍ يتم تحديدها قبل انطلاق المسابقة.

ومع بداية دور المجموعات، يُقدم لكم جول في هذا التقرير جدول ترتيب مجموعات ذات الأذنين مع انتهاء كل يوم من أيام البطولة، كذلك نتائج مباريات الجولة وموعدها.

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جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20

تعادل برشلونة في مستهل مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا سلبيًا أمام سلافيا براج، وفي نفس المجموعة فاز بوروسيا دورتموند بصعوبةٍ على الإنتر في قمة مباريات اليوم، فحافظ الكتلان على المركز الأول وأصبح الأصفر والأسود في المركز الثاني وتراجع النيراتزوري للمركز الثالث.

بدأت ملامح المجموعة الخامسة في دوري الأبطال تضح بشكلٍ كبير، فبعد فوز ليفربول على جينك أصبح في المركز الأول برصيد 9 نقاط، متفوقًا بنقطة واحدة عن نابولي الوصيف والذي تعادل مع سالزبورج.

شهد اليوم الأول من الجولة الرابعة في دوري أبطال أوروبا مباراة مجنونة بين أياكس وتشيلسي، فبعد أن كان الكبير الهولندي متفوقًا بأربعة أهدافٍ لهدف، نجح البلوز في قلب الطاولة والعودة في المباراة والتعادل إيجابيًا بأربعة أهدافٍ لكلٍ منهما.

ترتيب دوري أبطال أوروبا:

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 باريس سان جيرمان 3 3 0 0 9 0 +9 9 2 ريال مدريد 3 1 1 1 3 5 -2 4 3 كلوب بروج 3 0 2 1 2 7 -5 2 4 جلطة سراي 3 0 1 2 0 2 -2 1

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بايرن ميونخ 3 3 0 0 13 4 +9 9 2 توتنهام 3 1 1 1 9 9 0 4 3 النجم الأحمر 3 1 0 2 3 9 -6 3 4 أوليمبياكوس 3 0 1 2 5 8 -3 1

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مانشستر سيتي 3 3 0 0 10 1 +9 9 2 دينامو زغرب 3 1 1 1 6 4 +2 4 3 شاختار دونيتسك 3 1 1 1 4 6 -2 4 4 أتالانتا 3 0 0 3 2 11 -9 0

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 يوفنتوس 3 2 1 0 7 3 +4 7 2 أتلتيكو مدريد 3 2 1 0 5 2 +3 7 3 لوكوموتيف موسكو 3 1 0 2 3 5 -2 3 4 باير ليفركوزن 3 0 0 3 1 6 -5 0

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ليفربول 4 3 0 1 10 7 +3 9 2 نابولي 4 2 2 0 6 3 +3 8 3 سالزبورج 4 1 1 2 12 10 +2 4 4 خينك 4 0 1 3 4 12 -8 1

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 برشلونة 4 2 2 0 4 2 +2 8 2 بوروسيا دورتموند 4 2 1 1 5 4 +1 7 3 الإنتر 4 1 1 2 6 6 0 4 4 سلافيا براج 4 0 2 2 2 5 -3 2

المجموعة السابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 لايبزيج 4 3 0 1 6 4 +2 9 2 ليون 4 2 1 1 7 4 +3 7 3 زينيت سان بطرسبرج 4 1 1 2 5 6 -1 4 4 بنفيكا 4 1 0 3 5 9 -4 3

المجموعة الثامنة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 أياكس 4 2 1 1 10 5 +5 7 2 تشيلسي 4 2 1 1 7 6 +1 7 3 فالنسيا 4 2 1 1 6 5 +1 7 4 ليل 4 0 1 3 3 10 -7 1

جدول مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20

الجولة الأولى المباراة الموعد النتيجة الملعب الإنتر - سلافيا براج الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،

18 محرم 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 1-1 سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" أولمبيك ليون - زينيت الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،

18 محرم 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 1-1 ملعب الأضواء تشيلسي - فالنسيا الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،

18 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-0 ستامفورد بريدج سالزبورج - خينك الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،

18 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 2-6 ريد بول سالزبورج نابولي - ليفربول الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،

18 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-2 سان باولو أياكس - ليل الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،

18 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-3 أمستردام أرينا بنفيكا - لايبزيج الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،

18 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 2-1 استاد دا لوز بوروسيا دورتموند - برشلونة الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،

18 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-0 سيجنال إيدونا بارك كلوب بروج - جلطة سراي الأربعاء 18 سبتمبر 2019،

19 محرم 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 0-0 استاد يان بريدل أوليمبياكوس - توتنهام الأربعاء 18 سبتمبر 2019،

19 محرم 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 2-2 ملعب كارايسكاكيس بايرن ليفركوزن - لوكوموتيف موسكو الأربعاء 18 سبتمبر 2019،

19 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 2-1 باي أرينا باريس سان جيرمان - ريال مدريد الأربعاء 18 سبتمبر 2019،

19 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-3 ملعب الأمراء بايرن ميونخ - النجم الأحمر الأربعاء 18 سبتمبر 2019،

19 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-3 أليانز أرينا أتلتيكو مدريد - يوفنتوس الأربعاء 18 سبتمبر 2019،

19 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 2-2 واندا ميتروبوليتانو شاختار - مانشستر سيتي الأربعاء 18 سبتمبر 2019،

19 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 3-0 ملعب ميتاليست دينامو زغرب - أتالانتا الأربعاء 18 سبتمبر 2019،

19 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-4 استاد ماكسيمير

الجولة الثانية المباراة الموعد النتيجة الملعب أتالانتا - شاختار الثلاثاء 1 أكتوبر 2019،

2 صفر 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 2-1 سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" ريال مدريد - كلوب بروج الثلاثاء 1 أكتوبر 2019،

2 صفر 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 2-2 سانتياجو بيرنابيو مانشستر سيتي - دينامو زغرب الثلاثاء 1 أكتوبر 2019،

2 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-2 استاد الاتحاد النجم الأحمر - أوليمبياكوس الثلاثاء 1 أكتوبر 2019،

2 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-3 ملعب النجم الأحمر لوكوموتيف موسكو - أتلتيكو مدريد الثلاثاء 1 أكتوبر 2019،

2 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 2-0 ملعب لوكوموتيف توتنهام - بايرن ميونخ الثلاثاء 1 أكتوبر 2019،

2 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 7-2 ملعب توتنهام هوتسبير يوفنتوس - بايرن ليفركوزن الثلاثاء 1 أكتوبر 2019،

2 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-3 استاد يوفنتوس جلطة سراي - باريس سان جيرمان الثلاثاء 1 أكتوبر 2019،

2 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-0 تورك تليكوم أرينا سلافيا براها - بوروسيا دورتموند الأربعاء 2 أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 2-0 ملعب سينوبو جينك - نابولي الأربعاء 2 أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 0-0 كريستال أرينا ليفربول - سالزبورج الأربعاء 2 أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 3-4 أنفيلد ليل - تشيلسي الأربعاء 2 أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 2-1 ملعب بيير ماوروي زينيت - بنفيكا الأربعاء 2 أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-3 ملعب كريستوفسكي فالنسيا - أياكس الأربعاء 2 أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 3-0 ميستايا برشلونة - الإنتر الأربعاء 2 أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-2 كامب نو لايبزيج - ليون الأربعاء 2 أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 2-0 ريد بول أرينا

الجولة الثالثة المباراة الموعد النتيجة الملعب شاختار - دينامو زغرب الثلاثاء 22 أكتوبر 2019،

23 صفر 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 1-2 ملعب ميتاليست أتلتيكو مدريد - بايرن ليفركوزن الثلاثاء 22 أكتوبر 2019،

23 صفر 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 0-1 واندا ميتروبوليتانو مانشستر سيتي - أتالانتا الثلاثاء 22 أكتوبر 2019،

23 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-5 استاد الاتحاد جلطة سراي - ريال مدريد الثلاثاء 22 أكتوبر 2019،

23 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-0 تورك تليكوم أرينا أوليمبياكوس - بايرن ميونخ الثلاثاء 22 أكتوبر 2019،

23 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 3-2 ملعب كارايسكاكيس كلوب بروج - باريس سان جيرمان الثلاثاء 22 أكتوبر 2019،

23 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 5-0 استاد يان بريدل توتنهام - النجم الأحمر الثلاثاء 22 أكتوبر 2019،

23 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-5 ملعب توتنهام هوتسبير يوفنتوس - لوكوموتيف موسكو الثلاثاء 22 أكتوبر 2019،

23 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-2 استاد يوفنتوس أياكس - تشيلسي الأربعاء 23 أكتوبر 2019،

24 صفر 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 1-0 أمستردام أرينا لايبزيج - زينيت سان بطرسبرج الأربعاء 23 أكتوبر 2019،

24 صفر 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 1-2 ريد بول أرينا سلافيا براج - برشلونة الأربعاء 23 أكتوبر 2019،

24 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 2-1 ملعب سينوبو سالزبورج - نابولي الأربعاء 23 أكتوبر 2019،

24 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 3-2 ريد بول سالزبورج جينك - ليفربول الأربعاء 23 أكتوبر 2019،

24 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 4-1 كريستال أرينا الإنتر - بوروسيا دورتموند الأربعاء 23 أكتوبر 2019،

24 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-2 سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" ليل - فالنسيا الأربعاء 23 أكتوبر 2019،

24 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-1 ملعب بيير ماوروي بنفيكا - ليون الأربعاء 23 أكتوبر 2019،

24 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-2 استاد دا لوز

الجولة الرابعة المباراة الموعد النتيجة الملعب برشلونة - سلافيا براج الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية 0-0 كامب نو زينيت سان بطرسبرج - لايبزيج الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية 2-0 ملعب كريستوفسكي ليفربول - جينك الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 1-2 أنفيلد نابولي - سالزبورج الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 1-1 سان باولو فالنسيا - ليل الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 1-4 ميستايا أولمبيك ليون - بنفيكا الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 1-3 ملعب الأضواء تشيلسي - أياكس الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 4-4 ستامفورد بريدج بوروسيا دورتموند - الإنتر الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 2-3 سيجنال إيدونا بارك بايرن ميونخ - أوليمبياكوس الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية أليانز أرينا لوكوموتيف موسكو - يوفنتوس الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية ملعب لوكوموتيف النجم الأحمر - توتنهام الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية ملعب النجم الأحمر بايرن ليفركوزن - أتلتيكو مدريد الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية باي أرينا باريس سان جيرمان - كلوب بروج الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية ملعب الأمراء أتالانتا - مانشستر سيتي الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" دينامو زغرب - شاختار الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية استاد ماكسيمير ريال مدريد - جلطة سراي الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية سانتياجو بيرنابيو

الجولة الخامسة المباراة الموعد الملعب لوكوموتيف موسكو - بايرن ليفركوزن الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،

29 ربيع الأول 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية ملعب لوكوموتيف جلطة سراي - كلوب بروج الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،

29 ربيع الأول 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية تورك تليكوم أرينا ريال مدريد - باريس سان جيرمان الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،

29 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية سانتياجو بيرنابيو توتنهام - أوليمبياكوس الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،

29 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية ملعب توتنهام هوتسبير مانشستر سيتي - شاختار الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،

29 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية استاد الاتحاد يوفنتوس - أتلتيكو مدريد الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،

29 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية استاد يوفنتوس النجم الأحمر - بايرن ميونخ الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،

29 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية ملعب النجم الأحمر أتالانتا - دينامو زغرب الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،

29 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" زينيت - أولمبيك ليون الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية ملعب كريستوفسكي فالنسيا - تشيلسي الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية ميستايا برشلونة - بوروسيا دورتموند الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية كامب نو سلافيا براج - الإنتر الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية ملعب سينوبو ليل - أياكس الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية ملعب بيير ماوروي جينك - ريد بول سالزبورج الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية كريستال أرينا ليفربول - نابولي الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية أنفيلد ار بي ليبزيج - بنفيكا الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية ريد بول أرينا