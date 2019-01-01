جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 28 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة
ستكون بداية الأسبوع الأخير من العام قوية كما كانت العادة طوال الموسم، وستكون مباريات اليوم السبت 28 ديسمبر 2019 ميلاديًا الموافق 2 جمادى الأولى 1441 هجريًا قوية بلا شك.
نبدأ بالدوري السعودي الذي ستتواصل فيه اليوم مباريات الجولة 13، وستكون البداية بمواجهة الفيحاء ضد النصر ، ثم سيواجه أبها ضمك والاتفاق التعاون، وسنكون على موعد اليوم مع قمة الجولة وهي كلاسيكو الأهلي والشباب، أما الختام فسيكون بين الاتحاد والفتح.
ستنطلق ثاني جولات البوكسينج داي في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وستحمل هذه الجولة الرقم 20، وستلعب اليوم 7 مباريات من أصل 10، والبداية ستكون بمباراة برايتون وبورنموث، وتعقبها 3 مباريات هي ساوثامبتون ضد كريستال بالاس ونيوكاسل ضد إيفرتون وواتفورد ضد أستون فيلا، ثم سيواجه توتنهام نورويتش سيتي وفي نفس التوقيت سيستضيف وست هام ليستر سيتي ، أما الختام فيجمع بين بيرنلي ومانشستر يونايتد .
نذهب للقارة السمراء التي ستشهد اليوم الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا ، وسيضرب الزمالك ركلة البداية بمواجهة زيسكو يونايتد، ثم سيواجه اتحاد العاصمة ماميلودي صنداونز، وسنكون على موعد مع ديربي عربي بين الهلال السوداني والنجم الساحلي، وذلك قبل أن يواجه الأهلي بلاتينيوم والوداد بترو أتلتيكو.
وعلى طريقة البوكسينج داي الإنجليزي ستتواصل اليوم مباريات الجولة 11 من الدوري الإماراتي ، وسنشهد اليوم 5 مباريات بدايتها ستكون بين النصر والفجيرة، ثم سيقابل الجزيرة بني ياس والوصل خورفكان، وفي الختام سنستمتع بقمة دوري الخليج العربي بين الوحدة والعين في نفس توقيت مباراة شباب الأهلي دبي واتحاد كلباء.
لم ننته بعد، فاليوم سيكون موعدنا مع كلاسيكو مصري قوي بين الاتحاد والإسماعيلي، ليس في الدوري المصري بل في ربع نهائي دوري أبطال العرب.
وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم السبت 28-12-2019، الموافق 2 جمادى الأولى 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.
عودة إبراهيموفيتش | هل يكرر ميلان تجربة شيفشينكو وكاكا؟
مواعيد مباريات اليوم السبت 28 ديسمبر "28-12-2019":
|الدوري الإنجليزي - الجولة 20
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|برايتون - بورنموث
|14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية
|beIN SPORTS HD 2
|ساوثامبون - كريستال بالاس
|17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية
|beIN SPORTS HD 6
|نيوكاسل - إيفرتون
|17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية
|beIN SPORTS HD 2
|واتفورد - أستون فيلا
|17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية
|beIN SPORTS HD 5
|نورويتش سيتي - توتنهام
|19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية
|beIN SPORTS HD 4
|وست هام - ليستر سيتي
|19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية
|beIN SPORTS HD 2
|بيرنلي - مانشستر يونايتد
|21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية
|beIN SPORTS HD 2
|الدوري السعودي - الجولة 13
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|الفيحاء - النصر
|15:20 بتوقيت السعودية، 14:20 بتوقيت مصر
|الرياضية السعودية
|أبها - ضمك
|15:40 بتوقيت السعودية، 14:40 بتوقيت مصر
|الرياضية السعودية
|الاتفاق - التعاون
|17:35 بتوقيت السعودية، 16:35 بتوقيت مصر
|الرياضية السعودية
|الشباب - الأهلي
|17:50 بتوقيت السعودية، 16:50 بتوقيت مصر
|الرياضية السعودية
|الاتحاد - الفتح
|19:50 بتوقيت السعودية، 18:50 بتوقيت مصر
|الرياضية السعودية
|الدوري الإماراتي - الجولة 11
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|النصر - الفجيرة
|18:00 بتوقيت الإمارات، 17:00 بتوقيت السعودية
|أبوظبي الرياضية
|بني ياس - الجزيرة
|18:00 بتوقيت الإمارات، 17:00 بتوقيت السعودية
|أبوظبي الرياضية
|خورفكان - الوصل
|18:00 بتوقيت الإمارات، 17:00 بتوقيت السعودية
|أبوظبي الرياضية
|الوحدة - العين
|20:30 بتوقيت الإمارات، 19:30 بتوقيت السعودية
|أبوظبي الرياضية
|شباب الأهلي دبي - اتحاد كلباء
|20:30 بتوقيت الإمارات، 19:30 بتوقيت السعودية
|أبوظبي الرياضية
|دوري أبطال أفريقيا - الجولة الثالثة
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|زيسكو يونايتد - الزمالك
|15:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت المغرب
|beIN SPORTS HD 1
|اتحاد العاصمة - ماميلودي صنداونز
|18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت الجزائر
|beIN SPORTS HD 3
|النجم الساحلي - الهلال السوداني
|18:00 بتوقيت السودان، 17:00 بتوقيت تونس
|beIN SPORTS HD 1
|الأهلي - بلاتينيوم
|21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المغرب
|beIN SPORTS HD 1
|الوداد - بترو أتلتيكو
|21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المغرب
|beIN SPORTS HD 3
|دوري أبطال العرب - ربع النهائي
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|الاتحاد - الإسماعيلي
|19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية
|أبوظبي الرياضية