جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 يناير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 يناير 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري السعودي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تستمر مباريات اليوم الخميس 23 يناير 2020 ميلاديًا الموافق 28 جمادى الأولى 1441 هجريًا في النسق القوي التي كانت عليه طوالأسبوع تقريباً.

البداية في الدوري السعودي الذي سيواجه فيه الفتح ضمك، وفي الماء سيستضيف الرائد الأهلي ، وفي الدوري الإماراتي سيستضيف الوصل اتحاد كلباء، وسيحل العين ضيفًا على خورفكان، أما الختام فسيجمع بين عجمان والجزيرة.

تختتم اليوم مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي ، وسنكون على موعد مع مباراة واحدة تليق بختام الأسبوع، حيث ستجمع بين ليفربول متصدر البريميرليج، وولفرهامبتون المتألق دائمًا أمام الكبار.

في كأس ملك إسبانيا سنكون على موعد مع عدد من المباريات اليوم، أبرزها التي ستجمع بين أتلتيكو مدريد وكولتورال ليونيسا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 23 يناير 2020، الموافق 28 جمادى الأولى 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 يناير "23-1-2020":

الدوري الإماراتي - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة الوصل - اتحاد كلباء 18:30 بتوقيت الإمارات، 17:30 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية خورفكان - العين 18:30 بتوقيت الإمارات، 17:30 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية النصر - بني ياس 21:00 بتوقيت الإمارات، 20:00 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية عجمان - الجزيرة 21:00 بتوقيت الإمارات، 20:00 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية

الدوري السعودي - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة الفتح - ضمك 17:55 بتوقيت السعودية، 16:55 بتوقيت الإمارات الرياضية السعودية الرائد - الأهلي 20:10 بتوقيت السعودية، 19:10 بتوقيت الإمارات الرياضية السعودية

كأس ملك إسبانيا - دور 32 المباراة الموعد القناة الناقلة كولتورال ليونيسا - أتلتيكو مدريد 23:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت مصر الرياضية السعودية