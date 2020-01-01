جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 مارس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 مارس 2020 في دوري أبطال أفريقيا والدوري الإسباني والبوندسليجا والدوريات العربية، والقنوات الناقلة

يلتقي اليوم نادي الزمالك والترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا نجح أبناء ميت عقبة في الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب على ملعبه، ويستضيف ستاد الملعب الأولمبي برادس المباراة في حضور الجماهير رغم القلق من فيروس كورونا، منى جماهير الدولة الترجية النفس بتكرار سيناريو نهائي 2018 مع الأهلي حين تفوق على أرضه بنفس النتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ثم خسر بثلاثية نظيفة على أرض غول إفريقيا، لكن تأمل جماهير الأبيض أن يكون كارتيرون قد تعلم من خطأه.

يستهل الدوري الإسباني اليوم الجولة السابعة وعشرون بمباراة بين ديبورتيفو ألافيس صاحب المركز 13 على أرضه بملعب مينديزوروزا، وفالنسيا صاحب المركز السابع الذي يدخل المباراة متحمس لاقتناص الثلاث نقاط بعد فوزه على ريال بيتيس في المباراة الأخيرة في اللاليجا.

يستكمل الدوري السعودي الجولة 21 بثلاث مباريات قوية حيث يستقبل ملعب الجوهرة المشعة مباراة قلعة الكؤوس مع الفيحاء، بعد تلقيه هزيمة من الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين يحرص نادي الوحدة الذي يحقق نتائج سيئة مؤخراً على الفوز على ضمك لتحسين موقفه في ترتيب جدول الدوري ومصالحة جماهيره، كما يلتقي الرائد والفتح على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 مارس "6-3-2020":

الدوري الإسباني - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة ديبورتيفو ألافيس - فالنسيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري السعودي - الجولة 21 المباراة الموعد القناة الناقلة الرائد - الفتح 15:05 مصر، 16:05 السعودية KSA Sports 1 HD الوحدة - ضمك 18:05 مصر ، 19:05 السعودية KSA Sports 2 HD الأهلي - الفيحاء 19:40 مصر ، 20:40 السعودية KSA Sports 1 HD

دوري أبطال أفريقيا - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الترجي التونسي - الزمالك 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإماراتي - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة اتحاد كلباء - الجزيرة 17:30 الإمارات، 16:30 السعودية AD SPORTS 1 HD الوحدة - عجمان 17:30 الإمارات، 16:30 السعودية AD SPORTS 2 HD شباب الأهلي - النصر 20:15 الإمارات، 19:15 السعودية Dubai Sports 1 HD