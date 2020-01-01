ياري فيرشايرن: "إيدين هازارد الجديد" يقود الجيل القادم لبلجيكا

رغم أنه يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، لكن فيرشايرن بات لاعبًا دوليًا أساسيًا ووضع دائمًا في مقارنة مع إيدين هازارد

تتجه بلجيكا إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 وهي تتسلح بأفضل أجيالها من اللاعبين، الذين سيكون أمامهم الفرصة الأهم في مسيرتهم لتتويج أسمائهم ببطولة كبرى.

لاعبون على غرار إيدين هازارد وروميلو لوكاكو وكيفن دي بروينه وتيبوا كورتوا يعيشون ذورة مسيرتهم، وهو ما يجعل روبرتو مارتينيز يمتلك خيرة من اللاعبين القادرين على مقارعة الكبار في أوروبا.

ورغم أن أغلب المتواجدين في التشكيلة من الأسماء المألوفة للمشجعين فإن اسمًا واحدًا من قائمة الثلاثة والعشرين كان غامضا للكثيربن خارج بلاده.

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على الرغم من كونه يبلغ من العمر 18 عامًا فقط ، فإن ياري فيرشايرن أصبح لاعبًا أساسيًا في صفوف المنتخب بعد سلسلة من العروض المميزة مع أندرلخت الموسم الماضي.

وقال مارتينيز قبل ظهور ياري لأول مرة في سبتمبر الماضي "سيكون من الممتع مشاهدة شاب يبلغ من العمر 18 عامًا من بين هؤلاء اللاعبين الذين لديهم بالفعل أكثر من 100 مباراة دولية. يجب أن تكون كرة القدم البلجيكية بأكملها سعيدة بهذه المواهب مرة أخرى. وكلاعب رائع فهو يعد سفيرًا مستقبلاً لكرة القدم البلجيكية".

"لقد تابعت ياري عن كثب منذ أكثر من عام. نتحدث عن لاعب موهوب للغاية هنا. إذا نظرت إلى سنواته الماضية، يمكنك أن ترى أنه دائمًا ما يعدل يصل للمستويات الأعلى بسرعة كبيرة".

لطالما تم ترشيح ليكون نجمًا في المستقبل القريب بعد ظهوره في أكاديمية أندرلخت، حيث انضم إلى أكاديمية النادي في سن التاسعة. وشق طريقه عبر مختلف فئات الفئة العمرية قبل توقيع أول عقد احترافي له وهو يبلغ من العمر 16 عامًا.

بعد أن كان يلعب دائمًا لرديف أندرلخت، ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في سن السابعة عشرة من عمره أمام سينت ترودين في نوفمبر 2018 ولعب المباراة في المركز رقم 10.

رغم أنه شارك أكثر على الجهة اليمنى وبفضل امتلاكه قدم يمنى جيدًا، لكنه كان يمتلك القدرة على اللعب في العمض والهروب بسرعته من المدافعين.

عمل اللاعب على تحسين قدمه اليسرى أيضًا في الموسم الماضي، وقد قال عنه الجناح يانيك بولاسي الذي لعب معه لستة أشهر معارًا من إيفرتون "ياري موهبته جذبت أنظار الجميع".

"في الأيام القليلة الأولى اعتقدت أنه كان شقيقًا أصغر لإيدين هازارد. ثم بدأت أسميه إيدين".

ولا يعد بولاسي اللاعب الوحيد الذي يقارن ياري بهازارد، وقال مايكل فيرشورين رئيس نادي أندرلخت لصحيفة "دي. نت" في 2019 "لديه الكثير من الإمكانات التي تجعلني أفكر في هازارد عندما آراه. إنه سريع وذو وتيرة مميزة".

حافظ فيرشايرن على موقعه في التشكيلة الأساسية لأندرلخت منذ وصول فنسنت كومباني كمدرب في صيف عام 2019، ليبدأ 17 من أول 19 مباراة لفريقه في الدوري قبل تعرضه لإصابة في أربطة الكاحل في ديسمبر.

بدا للوهلة الأولى أن الإصابة قاسية، لكنها لم تكن خطيرة كما كان يخشى في البداية ومن المأمول أن يعود قبل نهاية الموسم، وإذا فعل ذلك سيكون بلا شك ضمن عناصر المنتخب البلجيكي التي ستخوض نهائيات يورو 2020.

في رصيد اللاعب الدولي هدفًا من ركلة جزاء ضد سان مارينو في أكتوبر، ومستواه المميز جعله على رادار أندية أكبر مثل ساوثامبتون وغيره، وعلى ما يبدو فهو في طريقه للمستوى الأعلى عاجلاً وليس آجلاً.