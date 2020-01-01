جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18 مايو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الإثنين 18 مايو 2020 في الدوري الألماني وجميع الدوريات التي عادت بعد التوقف لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

بعد توقف أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا، عادت كرة القدم من جديد في عدد من الدوريات حول العالم.

عاد الدوري الألماني من الجولة 26، وواجه فيه بوروسيا دورتموند شالكه وفاز 4-0 في أقوى مباريات الأسبوع يوم الأحد، ثم قابل متصدر البوندسليجا بايرن ميونخ أونيون برلين يوم الأحد وفاز بهدفين نظيفين أعاد بهما فارق الأربع نقاط بينه وبين دورتموند.

هناك خطط وضعتها الاتحادات لعودة الدوريات في جميع أنحاء العالم، ويبدو أن عودة البوندسليجا ستكون بداية عودة الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي وغيرهم من الدوريات التي لديها شعبية في جميع أنحاء المعمورة.

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سيواجه اليوم فريق فيردر بريمن نادي باير ليفركوزن في ختام الجولة 26 من الدوري الألماني ، ومن المقرر أن تكون العودة التالية للدوري في ألمانيا في 22 مايو بمباراة ديربي بين هيرتا برلين وأونيون برلين.

الآن نتعرف سويًا على مواعيد مباريات يوم الإثنين 18 مايو 2020 والقنوات الناقلة..

ترتيب الدوري الألماني: بوروسيا دورتموند يضرب شالكه بالأربعة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18 مايو "18-5-2020":