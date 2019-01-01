مواعيد مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة والترتيب

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي 2019-20

أحمد جمال

نعود من جدد بعد التوقف الدولي لمتابعة متعة البريميرليج لننتظر السبت الممتاز مرة آخرى، حيث ستبدأ مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي يوم السبت القادم 23 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 26 ربيع الأول 1441 هجرياً.

يفتتح الجولة فريق توتنهام بقيادة المدرب الجديد " جوزيه مورينيو "، حيث سيحل السبيرز ضيفاً على وست هام في الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، تتبعها ثلاث مباريات غاية في القوة، نبدأها بمباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون والتي سيستضيفها ملعب الإمارات، بينما سيستضيف ملعب فالمبر مباراة ليستر سيتي ضد برايتون.

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وفي نفس التوقيت سيحل ليفربول ضيفاً على كريستال بالاس بملعب سيلهرست بارك بينما سيستضيف إيفرتون نورويتش سيتي على استاد جوديسون بارك، وفي ختام اليوم الأول للجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي سنكون على موعد مع قمة الجولة التي ستجمع بين مانشستر سيتي و تشيلسي في السابعة والنصف مساءً على استاد الاتحاد.

سيشهد اليوم الثاني من الجولة مباراة وحيدة بين شيفيلد يونايتد و مانشستر يونايتد على ملعب برامول لين، ونفس الحال في اليوم الآخير من الجولة وهو يوم الإثنين عندما يحل نيوكاسيل ضيفاً على أستون فيلا على ملعب فيلا بارك.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم كل ما تريد معرفته عن الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي 2019-20، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين.

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مواعيد مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي 2019-20

المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة وست هام - توتنهام ملعب لندن الأولمبي السبت 23 نوفمبر 2019،

26 ربيع الأول 1441،

14:30 مصر، 15:30 السعودية مايكل أوليفر beIN SPORTS HD 2 أرسنال - ساوثهامبتون ملعب الإمارات السبت 23 نوفمبر 2019،

26 ربيع الأول 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية ستيوارت أتويل beIN SPORTS HD 1 برايتون - ليستر سيتي ملعب فالمر السبت 23 نوفمبر 2019،

26 ربيع الأول 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية مايك دين beIN SPORTS HD 7 واتفورد - بيرنلي فيكارج رود السبت 23 نوفمبر 2019،

26 ربيع الأول 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية بول تيرني beIN SPORTS HD 13 كريستال بالاس - ليفربول سيلهرست بارك السبت 23 نوفمبر 2019،

26 ربيع الأول 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية كيفين فريند beIN SPORTS HD 2 بورنموث - وولفرهامبتون دين كورت السبت 23 نوفمبر 2019،

26 ربيع الأول 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية سيمون هوبر beIN SPORTS HD 8 إيفرتون - نورويتش سيتي جوديسون بارك السبت 23 نوفمبر 2019،

26 ربيع الأول 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية أنتوني تايلور beIN SPORTS HD 12 مانشستر سيتي - تشيلسي استاد الاتحاد السبت 23 نوفمبر 2019،

26 ربيع الأول 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية مارتين أتكينسون beIN SPORTS HD 2 شيفيلد يونايتد - مانشستر يونايتد ملعب برامول لين الأحد 24 نوفمبر 2019،

27 ربيع الأول 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية أندري مارينر beIN SPORTS HD 2 أستون فيلا - نيوكاسل يونايتد فيلا بارك الإثنين 25 نوفمبر 2019،

28 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية لي ماسون beIN SPORTS HD 2

أبرز الغائبين عن الجولة 13 في الدوري الإنجليزي:

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للإصابة للإيقاف داني سيبايوس - آرسنال لويس دينك - برايتون أندريه جوميش - إيفرتون بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي أنطونيو روديجير - تشيلسي كريستيان كاباسيلي - واتفورد جون فيليب جبامين - إيفرتون شون لونجستاف - نيوكاسل يونايتد محمد صلاح - ليفربول لا يوجد أوليكساندر زينشينكو - مانشستر سيتي لا يوجد ناثانيل كلاين - ليفربول لا يوجد ليوري ساني - مانشستر سيتي لا يوجد سكوت ماكتومناي - مانشستر يونايتد لا يوجد بول بوجبا - مانشستر يونايتد لا يوجد ميتشل فورم - توتنهام لا يوجد هوجو لوريس - توتنهام لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019-20: