مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، القنوات الناقلة، الترتيب وأبرز الغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2019-20

أحمد جمال

تنطلق الجولة الخامسة من الدوري الإسباني موسم 2019-20 يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 21 محرم 1441 هجريًا، والتي سيفتتحها أوساسونا الذي سيستضيف ريال بتيس على ملعب إل سادار.

بينما يحل بلد الوليد ضيفاً على فياريال في ثاني أيام الجولة على استاد لا سيراميكا، قبل أن يستضيف أتلتيكو مدريد نادي سلتا فيجو في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة على استاد واندا ميتروبوليتانو.

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وفي مساء اليوم الثاني من الجولة الخامسة من الدوري الإسباني يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على غرناطة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب نويفو لوس كارمينيس، وفي آخر أيام الجولة سيستضيف إسبانيول ريال سوسيداد على استاد كورنيلا البرات، قبل أن يحل ليجانيس ضيفاً على فالنسيا بملعب ميستايا.

وفي قمة وختام الجولة الخامسة من اللاليجا سنكون على موعد مع مباراة إشبيلية ضد ريال مدريد، حيث سيحل الميرنجي ضيفاً على استاد رامون سانشيز بيزخوان في تمام الساعة التاسعة من يوم الأحد 22 سبتمبر.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني موسم 2019-20، القنوات الناقلة، جدول الترتيب والغيابات قبل بداية الجولة.

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موعد مباريات الدوري الإسباني 2019-20 - الجولة الخامسة:

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة أوساسونا - ريال بتيس إل سادار الجمعة 20 سبتمبر 2019،

21 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية كارلوس ديل سيرو جراندي beIN SPORTS HD 3 فياريال - بلد الوليد لا سيراميكا السبت 21 سبتمبر 2019،

22 محرم 1441،

13:00 مصر، 14:00 السعودية سيزار سوتو جرادو beIN SPORTS HD 3 ليفانتي - إيبار سيوداد دي فالنسيا السبت 21 سبتمبر 2019،

22 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية خافيير ألبرولا روخاس beIN SPORTS HD 3 أتلتيكو مدريد - سلتا فيجو واندا ميتروبوليتانو السبت 21 سبتمبر 2019،

22 محرم 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية ماريو ميليرو لوبيز beIN SPORTS HD 3 غرناطة - برشلونة نويفو لوس كارمينيس السبت 21 سبتمبر 2019،

22 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية جوليرمو كوادرا فرنانديز beIN SPORTS HD 3 خيتافي - مايوركا كوليسيوم ألفونسو بيريز الأحد 22 سبتمبر 2019،

23 محرم 1441،

12:00 مصر، 13:00 السعودية سانتياجو خايمي لاتري beIN SPORTS HD 3 إسبانيول - ريال سوسيداد كورنيلا البرات الأحد 22 سبتمبر 2019،

23 محرم 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية أدريان كورديرو فيجا beIN SPORTS HD 3 فالنسيا - ليجانيس ميستايا الأحد 22 سبتمبر 2019،

23 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية كزافييه إسترادا فرنانديز beIN SPORTS HD 3 أتلتيك بيلباو - ألافيس سان ماميس الأحد 22 سبتمبر 2019،

23 محرم 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية خيسوس خيل مانزانو beIN SPORTS HD 3 إشبيلية - ريال مدريد رامون سانشيز بيزخوان الأحد 22 سبتمبر 2019،

23 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية خوان مارتينيز مونويرا beIN SPORTS HD 3

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للإصابة للإيقاف رافائيل ألكانتارا - برشلونة لورين مورون - ريال بتيس نيتو - برشلونة ويليام كارفاليو - ريال بتيس صامويل أومتيتي - برشلونة فران بلتران - سلتا فيجو عثمان ديمبيلي - برشلونة خورخي سانز دي ميرا - سلتا فيجو ماركو أسينسيو - ريال مدريد نالدو سانتوس - إسبانيول لوكا مودريتش - ريال مدريد لا يوجد فيديريكو فالفيردي - ريال مدريد لا يوجد نوليتو - إشبيلية لا يوجد ألفارو موراتا - أتلتيكو مدريد لا يوجد

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جدول ترتيب الدوري الإسباني 2019-20: