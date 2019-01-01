مواعيد مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا وجداول المجموعات

تعرف على مواعيد مباريات وجداول المجموعات للجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا 2019-20

أحمد جمال

انطلقت مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20 يوم الجمعة الماضي 29 نوفمبر 2019، والتي شهدت جولتها الأولى الكثير من المباريات الهامة والمفاجأت الكبيرة، وفي ظل استكمال البطولة نستعد لاستقبال الجولة الثانية والتي تبدأ يوم الجمعة القادم 6 ديسمبر 2019 بمباراة الرجاء ضد فيتا كلوب.

كما سنكون على موعد مع مباريات غاية في القوة في مساء اليوم الأول من الجولة، حيث نشهد لقاء الأشقاء بين الأهلي المصري و الهلال السوداني على ملعب برج العرب في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة سيقاتل فيها المارد الأحمر للحصول على الثلاث نقاط بعد هزيمته في الجولة الأولى على يد النجم الساحلي ، وفي نفس التوقيت سيحل شبيبة القبائل ضيفاً على الترجي التونسي الذي استطاع أن ينتصر على الرجاء المغربي في الجولة السابقة بهدفين دون رد.

وفي ثاني أيام الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا 2019-20، سيحل اتحاد الجزائر ضيفاً على بترو إتلتيكو بملعب 11 نوفمبر في الساعة الثالثة عصراً وفي نفس توقيت مباراة النجم الرياضي الساحلي ضد بلاتينيوم، قبل أن يحل مازيمبي ضيفاً على زيسكو يونايتد في السادسة مساءً على ملعب ليفي مواناواسا.

وفي تمام الساعة التاسعة مساءً من يوم السبت 7 ديسمبر سنكون على موعد مع مباراتين غاية في الأهمية وفي نفس التوقيت، حيث سنشهد لقاء الوداد ضد صن داونز بالمركب الرياضي محمد الخامس، في حين يحل نادي بريميو دي أوجوستو ضيفاً على الزمالك باستاد القاهرة الدولي، ويحتاج الفارس الأبيض بالطبع لتحقيق الفوز خاصة بعد هزيمته على يد مازيمبي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، في ظل احتياج الفريق الأنجولي أيضاً لتحقيق نتيجة إيجابية ليظل ضمن المنافسة، خاصة بعد تعادلهم مع زيسكو يونايتد في السبت الماضي على ملعبهم.

وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20، مواعيد المباريات، جدول المجموعات والملاعب وأكثر من ذلك.

مواعيد مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا 2019-20

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المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة فيتا كلوب - الرجاء الجمعة 6 ديسمبر 2019 ميلادياً،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ملعب الشهداء beIN SPORTS HD 1 الأهلي - الهلال الجمعة 6 ديسمبر 2019 ميلادياً،

21:00 مصر، 20:00 المغرب برج العرب beIN SPORTS HD 1 الترجي - شبيبة القبائل الجمعة 6 ديسمبر 2019 ميلادياً،

21:00 مصر، 20:00 المغرب الملعب الأولمبي برادس beIN SPORTS HD 2 بترو إتليتيكو - اتحاد الجزائر السبت 7 ديسمبر 2019 ميلادياً،

15:00 مصر، 14:00 المغرب ملعب 11 نوفمبر beIN SPORTS HD 6 بلاتينيوم - النجم الساحلي السبت 7 ديسمبر 2019 ميلادياً،

15:00 مصر، 14:00 المغرب بربرفيلدز beIN SPORTS HD 1 زيسكو يونايتد - مازيمبي السبت 7 ديسمبر 2019 ميلادياً،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ليفي مواناواسا beIN SPORTS HD 1 الوداد الرياضي - صن داونز السبت 7 ديسمبر 2019 ميلادياً،

21:00 مصر، 20:00 المغرب مركب محمد الخامس beIN SPORTS HD 1 الزمالك - بريميو دي أجوستو السبت 7 ديسمبر 2019 ميلادياً،

21:00 مصر، 20:00 المغرب استاد القاهرة beIN SPORTS HD 7

مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20 إدارة الأهلي تُصعّد أخطاء حكام دوري أبطال إفريقيا للفيفا

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مازيمبي 1 1 0 0 3 0 +3 3 2 بريميو دي أجوستو 1 0 1 0 1 1 0 1 3 زيسكو يونايتد 1 0 1 0 1 1 0 1 4 الزمالك 1 0 0 1 0 3 -3 0

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الهلال 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 النجم الساحلي 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 بلاتينيوم 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 الأهلي 1 0 0 1 0 1 -1 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 صن داونز 1 1 0 0 3 0 +3 3 2 اتحاد الجزائر 1 0 1 0 1 1 0 1 3 الوداد 1 0 1 0 1 1 0 1 4 بترو إتليتيكو 1 0 0 1 0 3 -3 0