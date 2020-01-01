مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة

مواعيد المباريات، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي 2020-21

ندى الشافعي

تنطلق مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 19 سبتمبر 2020 ميلادياً، الموافق 4 صفر 1442 هجرياً، بمبارايات قوية يفتتح الجولة إيفرتون مباراة ضد ويست بروميتش على ستاد جوديسون بارك، كما يلتقي على ملعب إيلاند رود فريقي ليدز وفولهام، وفي السادسة ونصف مساءا يستضيف مانشستر يونايتد كريستال بالاس على الأولد ترافورد، وفي نهاية اليوم الأول من الجولة الثانية يستضيف ملعب الإمارات أرسنال و وستهام في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة.

يحل توتنهام ضيفاً على ساوثهامبتون على ملعب سانت ماري في بداية اليوم الثاني من الجولة الأحد 20 سبتمبر 2020، الساعة 1 ظهراً، وفي واحدة من أبرز وأقوي لقاءات هذه الجولة يلتقي تشيلسي و ليفربول بطل الدوري للموسم 2019/2020 على أرض البلوز في ستاد ستامفورد بيردج الساعة 5 ونصف مساءاً بتوقيت القاهرة.

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وأخيراُ مباراة مان سيتي ضد وولفرهامبتون في ختام الجولة على أرض الأخير بملعب مولينيو، كما يلتقي في نفس اليوم أستون فيلا و شيفيلد يونايتد .

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وفي هذا التقرير يقدم لكم جول جميع مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

موعد مباريات الدوري الإنجليزي 2010-21 - الجولة الثانية: