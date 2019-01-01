الدوري السعودي 2019-20 | مواعيد مباريات الأهلي في الدور الأول

مع بداية الموسم الجديد من الدوري السعودي تعرف على مباريات الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20

أحمد جمال

لم يكن الموسم السابق للأهلي من المواسم الجيدة للجماهير بل على العكس كان موسماً من مواسم النسيان للفريق على جميع النواحي، فقد عانى الراقي كثيراً من التخبطات الكثيرة من حيث النتائج وايضاً التشكيل الغير ثابت للفريق، مما جعل الفريق يمر بتجارب سيئة طوال الموسم والتي بالطبع كان أهمها البطولة الأهم في السعودية وهي كأس الأمير محمد بن سلمان التي أحرز فيها الفرق المركز الرابع بصعوبة بالغة، وبناءاً عليه لا يتأهل الإمبراطور إلى دوري أبطال آسيا الموسم القادم، ولكن لحسن الحظ أن التعاون صاحب المركز الثالث في الدوري سيتأهل إلى البطولة الآسيوية عن طريق كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما حمل لقب البطولة، ولذا فقد أتيحت فرصة آخيرة للأهلي ليتأهل إلى الملحق المؤهل للبطولة.

وعلى ذكر بطولة الكأس فالراقي لم يستطع أيضاً أن يُحقق أي إنجاز يُذكر بعد هزيمته على يد الوحدة في دور الـ16 وخروجه عن طريق ركلات الترجيح، وكما كان الحال في الكأس فقد كانت البطولة العربية سيناريو مُعاد من بطولة الكأس، حيث عاش جماهير قلعة الكؤوس نفس تجربة الإقصاء مرة آخرى عن طريق ركلات الترجيح أمام الهلال غريمه الوطني في نصف نهائي البطولة.

ولكن هُناك أمل لإجتناب الأهلي للموسم الصفري والسئ على جماهيره، فقد استطاع بالفعل أن يصل إلى دور الـ16 من البطولة الأهم ف آسيا وهي بطولة دوري أبطال آسيا بعد توصفه للمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط خلف السد المتصدر برصيد 10 نقاط، ليتأهل لمواجهة الهلال متصدر المجموعة الثالثة في دور إقصائي للمرة الثانية في الموسم.

والأن وبعد إعلان الاتحاد السعودي عن جدول مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 2019-20، فبالطبع سيحاول الراقي تدارج أخطاء الماضي وإجتناب جميع مساوئ الموسم الماضي والبدء مرة آخرى ومن جديد في إستعادة توازن الفريق، رغم قوة المنافسات التي سيخوضها الفريق في بطولة الدوري ولكن تطمح جماهيرة دائماً للعودة مرة آخرى والمنافسة على البطولة الأهم ومعشوقة الجماهير في السعودية وهي بطولة الدوري.

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وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات الأهلي في الدور الأول من الموسم الجديد في "الدوري السعودي" كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، وأهم ديربيات الراقي في الدور الأول وأقوى الكلاسيكو الذي ينتظره.

أهم مباريات الأهلي في الدوري السعودي

ستبدأ أولى ملاحم الأهلى ومبارياته الأقوى خلال بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20 بمواجهة من العيار الثقيل أمام النصر حامل اللقب في الموسم الماضي ضمن الجولة الخامسة من البطولة يوم الجمعة 27 سبتمبر القادم الموافق 28 محرم، يتبعها ديربي جدة المرعب أمام الاتحاد في الجولة التاسعة، ثم العودة مرة أخرى لمباريات الكلاسيكو بين الراقي وفرق العاصمة السعودية الرياض، فيتواجه أمام الهلال في الجولة الحادية عشر في التاسع والعشرين من نوفمبر ثم الشباب في الثالث عشر من ديسمبر ضمن الجولة الثالثة عشر.

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كلاسيكو الأهلي فى الدور الأول من كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20:

الجولة المباراة الموعد الملعب الخامسة الأهلي - النصر الجمعة 27 سبتمبر 2019،

28 محرم 1441،

20:15 السعودية، 19:15 مصر مدينة الملك عبد الله الرياضية الحادية عشر الهلال - الأهلي الجمعة 29 نوفمبر 2019،

2 ربيع الآخر 1441،

19:35 السعودية، 18:35 مصر استاد جامعة الملك سعود الثالثة عشر الشباب - الأهلي الجمعة 13 ديسمبر 2019،

16 ربيع الآخر 1441،

17:45 السعودية، 16:45 مصر استاد الملك فهد الدولي

ديربي جدة فى الدور الأول من كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20:

الجولة المباراة الموعد الملعب التاسعة الأهلي - الاتحاد الجمعة 1 نوفمبر 2019،

4 ربيع الأول 1441،

19:50 السعودية، 18:50 مصر مدينة الملك عبد الله الرياضية

جدول مباريات الأهلي فى الدور الأول من الدوري السعودي

تبدأ مباريات الأهلي في كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20 بمواجهة العدالة الصاعد حديثاً للدوري السعودي والذي من الممكن أن يُكسب الراقي الثقة منذ المباراة الأولى إذا استطاع أن يُحقق نتيجة إيجابية كما يطمح جماهيره، ثم ستصعد الوتيرة بلقاء الاتفاق في الجولة الثانية من البطولة، ومن بعدها لقاء الوحدة ثم الفتح حتى تبدأ أولى المواجهات الحاسمة ضمن الجولة الخامسة أمام النصر، ويُعد الجدول في بدايته يصب في صالح قلعة الكؤوس بسبب التدرج في مستوى الفرق المنافسة بتوالي الجولات.

🎥 تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي #الأهلي مساء اليوم الأحد ⚽️💚 pic.twitter.com/HSkBxL9qaK — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 28, 2019

جدول مباريات الأهلي في الدور الأول من كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20: