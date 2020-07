موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحل نادي ليفربول بطل الدوري هذا الموسم ضيفاً على نادي نيوكاسل يونايتد ضمن فعاليات الجولة 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2020، وذلك على ملعب سانت جيمس بارك.

نيوكاسل صاحب المركز 13 في الترتيب برصيد 44 نقطة كانت آخر مواجهاته في الدوري أمام نادي برايتون اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي، وتعد مواجهة الفريق لبطل الموسم خاتمة صعبة بالنسبة له، حيث يسعى الفريق للفوز وعدم الخسارة لنيل شرف الفوز على البطل.

بينما ليفربول صاحب المركز الأول برصيد 96 نقطة، وكان الريدز قد توج بطلاً للمسابقة في وقت مبكر، وبشكل عام تعتبر هذه المباراة سهلة بالنسبة لفريق يورجن كلوب الذي تمكن من الفوز على تشيلسي بخماسية في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي .

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام فريقه السابق تشيلسي؟

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل والقنوات الناقلة.

موعد مباراة نيوكاسل ضد ليفربول هو يوم الأحد 26 يوليو 2020 ميلاديًا، الموافق 5 ذو الحجة 1441 هجريًا، وستقام على ملعب سانت جيمس بارك.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ستُذاع مباراة ليفربول ضد نيوكاسل على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد، وستخصص لها القناتين الأولى والثانية.

وسيكون لدى متابعي النسخة العربية من موقع جول إمكانية متابعة البث المباشر للمباراة، والذي سيبدأ قبل نصف ساعة كاملة من انطلاقتها.

يتواصل غياب الثنائي جويل ماتيب وجوردان هندرسون عن ليفربول بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر.

يورجن كلوب لا يحب التغيير في تشكيلته أو طريقته، ففي حراسة المرمى سيدفع بأليسون، وسيلعب برباعي دفاعي متكون من آرنولد وجوميز وفان دايك وروبرتسون، وسيتواجد في الوسط الثلاثي فينالدوم وفابينيو وتشامبرلين، وبالطبع سيدفع بالثلاثي صلاح وماني وفيرمينو في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

جورجينيو فينالدوم - فابينيو - أليكس أوكسليد تشامبرلين

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

يعاني نيوكاسل في مباراة ليفربول من غياب العديد من اللاعبين جميعهم للإصابة، وهم لوجين وكلارك وجمال لاسيليس وفابيان شار.

✈️🇸🇰



For more images from training as the #NUFC players prepare for today's season finale 👇