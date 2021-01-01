موعد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد نادي سيمبا في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على نادي سيمبا في ملعب بنجامين مكابا الوطني في تنزانيا، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021.

سحق النادي الأهلي نظيره المريخ السوداني في الجولة الأولى بثلاثيةٍ نظيفة، فانطلق مباشرةً إلى قمة المجموعة الأولى في الأميرة السمراء برصيد 3 نقاط، وتراجع سيمبا إلى المركز الثاني بعد أن تصدر بفوزه في ذات الجولة على فيتا كلوب الكونغولي.

كان من المقرر أن يخوض الأهلي مباراة النصر في كأس مصر في 19 فبراير الجاري، لكن قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراته بجانب مباراتي الزمالك وبيراميدز في الكأس، وذلك للتفرغ لخوض غمار البطولات الإفريقية.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي وسيمبا في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

جدول مباريات ومجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2021

ما موعد مباراة الأهلي وسيمبا؟

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021 هو يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، وستقام في ملعب بنجامين مكابا الوطني.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة على القناة السابعة.

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للشبكة القطرية، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا كتابيًا عن طريق موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب سيمبا - الأهلي الثلاثاء 23 فبراير 2021،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 7 ملعب بنجامين مكابا الوطني

التشكيل المتوقع لنادي سيمبا

من المتوقع أن يبدأ المدرب فلوريان إبينجي بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

أيشي مانولا

محمد حسيني - جواش أونيانجو - سيرجي واوا - شوماري كابومبي

مزاميرو ياسين - تاديو لوانجا

لويس ميكيسوني - لاري بواليا - كلاتوس تشاما

موتشيمبا موجالو

التشكيل المتوقع للأهلي

يتواصل غياب حسين الشحات عن الأهلي للإيقاف، وعلي معلول للإصابة التي لحقت به في كأس العالم للأندية، أما أيمن أشرف فسيكون جاهز للمباراة بعد اشتراكه في المران الجماعي.

إليكم قائمة فريقنا المتوجهة لتنزانيا لمواجهة فريق سيمبا في منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا🇹🇿✈️#افريقيا_يا_أهلي#CHAM9IONS pic.twitter.com/ljvlik0oXp — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 19, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

محمود وحيد - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني

عمرو السولية - أليو ديانح

محمود كهربا - محمد مجدي أفشة - جونيور أجايي

والتر بواليا