موعد مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد كلاسيكو الكالتشيو بين يوفنتوس ونظيره ميلان بملعب سان سيرو في الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإيطالي، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ميلان على ملعبه التاريخي سان سيرو نظيره يوفنتوس يوم الأربعاء المقبل، في قمة من قمم الكالتشيو تقام لحساب الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي.

وواصل الروسونيري نتائجه الإيجابية ومع انطلاق 2021 أدرك فوزًا هامًا على بينفينتو خارج الديار بهدفين نظيفين رغم لعبه منقوصًا من ساندرو تونالي المطرود بنهايات الشوط الأول.

لا يزال العملاق الإيطالي يتصدر ترتيب السيري آ برصيد 37 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أقرب الملاحقين إنتر، وتهدف كتيبة ستيفانو بيولي إلى مواصلة هذه السيطرة من خلال التفوق على خصم مباشر كاليوفي.

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الواقع أن كتيبة أندريا بيرلو ليست في أفضل أحوالها، فبعد الهزيمة من فيورنتينا قبل جولتين أثيرت شكوكًا كثيرة حيال المدرب، وإن كانت هذه الأفكار بدأت في التبدد بعد الفوز الساحق على أودينيزي برباعية بالجولة الأخيرة.

المباراة الأخيرة التي جمعت بين الكبيرين على ملعب سان سيرو شهدت إثارة منقطعة النظير، فبعد تقدم يوفنتوس بهدفين عاد ميلان وحقق انتصارًا أكثر من رائع بقيادة زلاتان إبراهيموفيتش.

ووجبت الإشارة في النهاية إلى أن يوفنتوس يحتل لامركز الخامس برصيد 27 نقطة مع مباراة أقل من الجميع بعد قرار إعادة مباراة نابولي.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة ميلان ويوفنتوس وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة يوفنتوس وميلان؟

موعد مباراة يوفنتوس وميلان هو الأربعاء الموافق 6 يناير 2021، الموافق 22 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب سان سيرو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم الأولى والرابعة لنقل المباراة.

أما إذا لم تستطع متابعة القناة القطرية، فيمكنك متابعة البث الكتابي الذي يقدمه موقع جول لمباريات الكالتشيو، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ميلان - يوفنتوس الأربعاء 6 يناير 2021،

22 جمادى الأول 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 1,4 سان سيرو

التشكيل المتوقع لميلان

يعاني ميلان من بعض الغيابات في مقدمتها زلاتان إبراهيموفيتش وإسماعيل بن ناصر للإصابة، مع غياب ساندرو تونالي للإيقاف.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب ستيفانو بيولي على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

جيانلويجي دوناروما

دييجو دالوت - سيمون كايير - رومانيولي - دافيدي كالابريا

بيير كالولو - فرانك كيسي

براهيم دياز - هاكان تشالهانوجلو - أنتي ريبيتش

رافاييل لياو

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

لا يزال موقف ألفارو موراتا مجهولًا إلى حد كبير بسبب الإصابة، عدا ذلك فالفريق كامل العدد في مواجهة الروسونيري.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب أندريا بيرلو على التشكيل الآتي: