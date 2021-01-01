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نجم الجزائر يخطف القلوب في إيطاليا بسبب مساعدته السخية

كتب | هيثم محمد
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Algeria celebrates Afcon 2019
Getty Images
واقعة أثارت الغضب في إيطاليا مؤخراً

تلقى نجم الجزائر ولاتسيو محمد فارس الإشادات في إيطاليا بسبب مساعدته لضحية سرقة شغلت الإعلام والشارع في البلاد الأيام الماضية.

وانتشر فيديو يوضح تعرض أحد الأشخاص لسرقة دراجته النارية أثناء عمله في أحد الشوارع من قبل مجموعة من الأشخاص.

وقالت "il mattino" إن تم إنشاء حملة لجمع التبرعات للشخص المتضرر والذي هو أب لعائلة مما جعله يحظى بالتعاطف من الجميع.

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    وأضاف التقرير أن أحد الأشخاص تبرع بمبلغ 2500 يورو، المبلغ المطلوب من أجل شراء دراجة جديدة، وذلك دون الكشف عن هويته.

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    وأوضح التقرير أن وسائل التواصل الاجتماعية كشفت هوية المتبرع بأنه محمد فارس بعد أن قام العديد بتوجيه رسائل شكر له على فعلته ومساعدته السخية.

    وقالت الجريدة إن مرتكبي واقعة الاعتداء والسرقة تم التعرف على هويتهم والقبض عليهم بعد ساعات قليلة، وتم أيضاً استرجاع الدراجة المسروقة في نابولي.

    فارس انضم الصيف الماضي إلى صفوف لاتسيو قادماً من سبال، وغاب مؤخراً عن لقاءات فريقه بداعي الإصابة.

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