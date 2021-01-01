نجم الجزائر يخطف القلوب في إيطاليا بسبب مساعدته السخية

واقعة أثارت الغضب في إيطاليا مؤخراً

تلقى نجم الجزائر ولاتسيو محمد فارس الإشادات في إيطاليا بسبب مساعدته لضحية سرقة شغلت الإعلام والشارع في البلاد الأيام الماضية.

وانتشر فيديو يوضح تعرض أحد الأشخاص لسرقة دراجته النارية أثناء عمله في أحد الشوارع من قبل مجموعة من الأشخاص.

Rapinare un #rider del suo motorino è come spezzare le dita a un pianista. pic.twitter.com/5IVcqozCjn — Giuliano Granato (@Giul_Granato) January 3, 2021

وقالت "il mattino" إن تم إنشاء حملة لجمع التبرعات للشخص المتضرر والذي هو أب لعائلة مما جعله يحظى بالتعاطف من الجميع.

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وأضاف التقرير أن أحد الأشخاص تبرع بمبلغ 2500 يورو، المبلغ المطلوب من أجل شراء دراجة جديدة، وذلك دون الكشف عن هويته.

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وأوضح التقرير أن وسائل التواصل الاجتماعية كشفت هوية المتبرع بأنه محمد فارس بعد أن قام العديد بتوجيه رسائل شكر له على فعلته ومساعدته السخية.

وقالت الجريدة إن مرتكبي واقعة الاعتداء والسرقة تم التعرف على هويتهم والقبض عليهم بعد ساعات قليلة، وتم أيضاً استرجاع الدراجة المسروقة في نابولي.

فارس انضم الصيف الماضي إلى صفوف لاتسيو قادماً من سبال، وغاب مؤخراً عن لقاءات فريقه بداعي الإصابة.