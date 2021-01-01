موعد مباراة يوفنتوس وإنتر في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس أمام إنتر في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي بملعب سان سيرو، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع قمة مثيرة من قمم الدوري الإيطالي، عندما يستضيف إنتر بملعب سان سيرو نظيره يوفنتوس في إطار الجولة الثامنة عشر من الكالتشيو.

نتائج سلبية كثيرة حظيّ بها النيراتزوري في الآونة الأخيرة بعدما هُزم من سامبدوريا وأضاع على نفسه فرصة الصدارة بعد تعثر ميلان في تلك الجولة، ثم التعادل المخيب للآمال الجولة الماضية مع روما بهدفين لكل فريق.

المدرب أنطونيو كونتي تحت الضغط، فهو لم يستطع الفوز على اليوفي في مبارتين خاضهما مع إنتر، إلى جانب أنباء عن احتمالية إقالته إن هُزم في تلك القمة وابتعد بذلك عن صدارة جنة كرة القدم.

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من جهة أخرى، تألق يوفنتوس مؤخرًا بصورة كبيرة، فبعد الهزيمة من فيورنتينا استفاقت كتيبة بيرلو وحققت ثلاثة انتصارات متتالية، منهم اثنين على منافسين مباشرين وهما ميلان المتصدر وساسوولو مفاجأة الدوري هذا الموسم.

ووجبت الإشارة إلى إنتر يحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن جاره المتصدر، بينما يحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 33 نقطة.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة إنتر ويوفنتوس والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة يوفنتوس وإنتر؟

موعد مباراة إنتر ويوفنتوس هو الأحد الموافق 17 يناير 2021، الموافق 4 جمادى الآخر 1442 هجريًا، بملعب سان سيرو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة الرابعة والأولى لنقل المباراة.

أما إذا لم تستطع متابعة القناة القطرية، فيمكنك متابعة البث الكتابي الذي يقدمه موقع جول لمباريات الكالتشيو، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إنتر - يوفنتوس الأحد 17 يناير 2021،

4 جمادى الآخر 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD1,4 سان سيرو

التشكيل المتوقع لإنتر

من المتوقع أن يعتمد المدرب أنطونيو كونتي على التشكيل الآتي:

التشكيل | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

ميلان شكرينار - سيباستيان دي فراي - أليساندرو باستوني

ماتيو دارميان - أرتورو فيدال - مارسيلو بروزوفيتش - نيكولو باريلا - أشرف حكيمي

لاوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

من المتوقع أن يعتمد المدرب أندريا بيرلو على التشكيل الآتي: