موعد مباراة يوفنتوس ضد نابولي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ونابولي المؤجلة من الجولة الثالثة في الدوري الإيطالي 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف نادي يوفنتوس نادي نابولي في ملعب أليانز في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة في الدوري الإيطالي 2021.

ألغيت المباراة مع بداية الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا في مدينة نابولي وإصابة عدد من لاعبي الفريق، وهو ما أدى إلى عدم سفر الفريق إلى تورينو لخوض المباراة، فاحتسبت النتيجة لصالح البيانكونيري.

لكن، بعد لجوء نادي نابولي للمحكمة الرياضية في إيطاليا، قرر إعادة المباراة وعدم احتساب نتيجتها لصالح يوفنتوس.

يحتل الفريقان المركزين الرابع والخامس في جدول الترتيب بنفس الرصيد 56 نقطة، بفارق نقطتين عن أتالانتا الثالث و4 نقاط عن لاتسيو السادس، وستكون هذه المباراة فاصلة بالنسبة للفريقين لفك الارتباط ومواصلة القتال على مركز مؤهل في دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا التقرير نستعرض موعد مباراة يوفنتوس ونابولي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الدوري الإيطالي 2020-21، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة يوفنتوس ونابولي؟

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي هو يوم الأربعاء 7 أبريل 2021، الموافق 25 شعبان 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة 6:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ويمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي على bein sports 3.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس - نابولي الأربعاء 7 أبريل 2021،

25 شعبان 1442،

18:45 مصر، 19:45 السعودية bein sports 3 ستاد أليانز

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

عاد الثلاثي ماكيني وديبالا وأرتور من الحجر الصحي بعد إصابتهم بفيروس كورونا، لكن من غير المرجح مشاركتهم في المباراة ضد نابولي، أما عن المصابين فهما الثنائي بونوتشي وديميرال.

التشكيل | 3-5-2

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - جورجيو كيليني - ماتايس دي ليخت

فيديريكو كييزا - دانيلو - رودريجو بينتانكور - آرون رامزي - خوان كوادرادو

كريستيانو رونالدو - ألفارو موراتا

التشكيل المتوقع لنابولي

يغيب عن نابولي في مباراة يوفنتوس لاعبين للإصابة، هما فوزي غلام وديمه، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب جاتوزو بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

أليكس ميريت

ماريو روي - كوستاس مانولاس - خاليدو كوليبالي - جيوفاني دي لورينزو

تيموي باكايوكو - فابيان رويز

لورينزو إنسيني - بيوتر زيلينسكي - ماتيو بوليتانو

فيكتور أوسيمين