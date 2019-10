موعد مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح استاد يوفنتوس أبوابه لاستضافة مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، وذلك يوم الثلاثاء القادم 22 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 23 صفر 1441 هجريًا.

استطاع البيانكونيري أن يُحقق التعادل في الجولة الأولى خارج الديار أمام أتلتيكو مدريد، وكاد أن يُحقق الثلاث نقاط لولا اللحظات الآخيرة التي قدم فيها الفريق الإسباني مستوى رائعًا، ومن ثم انتصر السيدة العجوز في الجولة الثانية على بايرن ليفر كوزن بثلاثية نظيفة ليتصدر المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.

على الجانب الآخر انتصر لوكوموتيف موسكو على بايرن ليفركوزن بشكل مفاجئ في الجولة الأولى وعلى استاد باي أرينا، قبل أن يلتقي مع أتلتيكو مدريد ويُهزم بهدفين دون رد ليحتل المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

بيانيتش: على يوفنتوس حسم المباريات مبكرًا

سيغيب عن يوفنتوس في مباراة لوكوموتيف موسكو 3 لاعبين بداعي الإصابة، هم ماتيا دي شيليو والنجم جيورجيو كيليني والجناح الطائر دوجلاس كوستا، بينما لن يغيب أي لاعب أخر بسبب الايقاف.

