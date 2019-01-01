موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد ساسولو في الدوري الإيطالي

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد ساسولو في الدوري الإيطالي، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف عبر باولو ديبالا..

تمكن يوفنتوس من تحقيق فوز غالٍ على أتلتيكو مدريد ضمن به الوصول إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وضمن أيضًا احتلال المركز الأول في مجموعته، وبالتبعية خصم قد يكون أسهل إلى حد ما في الدور المقبل.

يأتي فوز اليوفي بعد الفوز العصيب على أتلانتا في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ضمنت للبيانكونيري الاستمرار في صدارة ترتيب السيري آ رغم الملاحقة الشرسة من إنتر.

والآن، تستعد كتيبة ماوريسيو ساري لمباراة أخرى صعبة، عندما يستقبل ملعب يوفنتوس آرينا، فريق ساسولو، في مباراة من المقرر لها أن تكون يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019، الموافق 4 ربيع الآخر 1441 هجريًا، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي.

لم يبدأ ساسولو الموسم بصورة جيدة، حيث يحتل المركز الرابع عشر ولديه 13 نقطة فقط، كما يدخل هذه المباراة وهو متعثر أمام لاتسيو في الجولة الماضية بهدفين لهدف.

المباراة ستشهد العودة الكاملة لكريستيانو رونالدو، والذي بدا واضحًا تأثره بالإصابة خلال مباراة أتلتيكو، ولكن الأكيد أنه سيكون جاهزًا لمباراة ساوسولو بكامل قوته، مما يشكل إضافة حقيقية لفريق السيدة العجوزة.

الآن نستعرض معكم موعد مباراة يوفنتوس ضد ساسولو والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة يوفنتوس ضد ساسولو والقنوات الناقلة