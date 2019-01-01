موعد مباراة مصر ضد ليبيريا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر القادمة ضد منتخب ليبيريا الودية وماهي القنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح استاد برج العرب أبوابه لإستضافة مباراة منتخب مصر ضد منتخب ليبيريا وذلك ضمن استعدادات منتخب الفراعنة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2020 وأمم أفريقيا 2021، وسنتابع المبارة يوم الخميس 7 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 10 ربيع الأول 1441 هجرياً.

يخوض المنتخب المصري ثاني مباراته الودية استعدادًا للتصفيات، حيث كانت المباراة الأولى أمام بتسوانا والتي انتصر فيها زملاء محمد صلاح بهدف دون رد أحرزه حينها اللاعب حمدي فتحي.

كان منتخب مصر قد ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة على أرضه ووسط جمهوره بعدما خسر أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، فى دور الـ 16 من البطولة، ويذكر أن منتخب مصر يتواجد على رأس المجموعة السابعة من تصفيات أمم إفريقيا بجوار كينيا وجزر القمر وتوجو، وسيفتتح مشواره في التصفيات بمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر ثم مع جزر القمر يوم 18 من نفس الشهر.

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موعد مباراة مصر ضد ليبيريا والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مصر - ليبيريا استاد برج العرب الخميس 7 نوفمبر 2019،

10 ربيع الأول 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية ON Sport, Time Sport

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب مصر

يغيب لاعبي نادي بيراميدز بعدما تم استبعادهم من القائمة المُشاركة في المباراة، ولكن بخلاف ذلك فجميع العناصر ستكون متاحة أمام المدرب حسام البدري لخوض هذه المواجهة.

إليكم القائمة الرسمية لمنتخب مصر الأولمبي المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية - تحت ٢٣ عاماً 🇪🇬🔢 #TotalAFCONU23 #ThePharaohs pic.twitter.com/PpP3sUBRQz — National Football Team (@Pharaohs) November 2, 2019

من المتوقع أن يبدأ البدري على نفس نسقه وأفكاره، وبطريقة (4-2-3-1) التي يُفضلها، والتي خاض بها لقاء بتسوانا، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

التشكيل | 4-2-3-1