بعد استبعاد لاعبي بيراميدز.. تعرف على قائمة منتخب مصر

منتخب مصر يستعد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021

قرر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أمس الثلاثاء، استبعاد لاعبي بيراميدز من قائمة الفراعنة استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويواجه منتخب مصر نظيره الليبيري وديًا، قبل الإعلان عن القائمة النهائية، قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر.

وضم حسام البدري عقب استبعاد لاعبي بيراميدز، كلًا من أيمن أشرف مدافع الأهلي وكريم طارق لاعب طلائع الجيش لمعسكر الفراعنة.

وجاءت القائمة على النحو التالي بعد التعديلات:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد عواد – محمد بسام

الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – أحمد حجازي – عبدالله جمعة – محمود وحيد – محمود علاء – رامي ربيعة – باهر المحمدي – أيمن أشرف

الوسط: طارق حامد – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد النني – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – أحمد سيد زيزو – محمود حسن تريزيجيه – كريم طارق

الهجوم: حسام حسن – مروان حمدي – أحمد جمعة – أحمد حسن كوكا – محمود عبدالمنعم كهربا – محمد صلاح

إقرأ أيضًا - بسبب موقف بيراميدز - البدري يستدعي ثنائي الأهلي وطلائع الجيش

ويواجه منتخب مصر نظيره ليبيريا يوم الخميس القمبل، وديًا، استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.