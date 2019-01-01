موعد مباراة مصر القادمة ضد ساحل العاج في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا

تعرف على موعد مباراة مصر وساحل العاج القادمة في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، وما هي القنوات الناقلة لها؟

تمكن منتخب مصر الأولمبي من التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد أن حقق الانتصار على منتخب جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أُقيمت بينها في إطار نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والمقامة في مصر.

ويصعد المنتخبان الصاعدان إلى نهائي البطولة مباشرةً إلى أولمبياد طوكيو، رفقة المنتخب الذي سيحتل المركز الثالث، بينما سيلعب المنتخب صاحب المركز الرابع ملحق مع فريق من قارة أخرى.

بالتالي، فإن الفوز يعتبر هامًا لمصر لأنه ضمن لها الوصول إلى أولمبياد طوكيو بغض النظر عن نتيجة مباراة النهائي، وهو انجاز جديد يُضاف إلى الانجازات التي تحققها الكرة المصرية في الآونة المقبلة.

وعلى صعيد متصل، سيُلاقي منتخب مصر نظيره منتخب ساحل العاج مساء الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2019، الموافق 25 ربيع الأول 1441 هجريًا، على ملعب القاهرة في إطار نهائي البطولة.

منتخب ساحل العاج وصل إلى النهائي بعدما تمكن من الانتصار على منتخب غانا بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي بينهما بهدفين لكل منهما.

يمكن القول أن منتخب ساحل العاج لن يكون صيدًا سهلًا بالنسبة للفراعنة، حيث قدّم مباراة مميزة أمام غانا وكذلك تصدر مجموعته، مما سيجعل مهمة زملاء رمضان صبحي ومصطفى محمد ليست بالسهلة على الإطلاق.

الجمهور الذي ملأ جنبات ستاد القاهرة سيحضر مجددًا للنهائي وحلمه هو أن يتوّج المنتخب المصري بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة مصر ضد ساحل العاج والقنوات الناقلة.

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موعد مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مصر - جنوب إفريقيا ستاد القاهرة الجمعة 22 نوفمبر 2019،

25 ربيع الأول 1441،

20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية لم يحدد beIN SPORTS HD 10

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