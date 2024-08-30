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أحمد مجدي

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته

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تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يخوض كل من مانشستر يونايد وليفربول مواجهة قوية في الدوري الإنجليزي 2024-2025 لحساب الجولة الثالثة من عمر المسابقة.

ليفربول فاز في أول مباراتين أمام كل من إبسويتش تاون وبرينتفورد، بينما فاز مانشستر يونايتد على فولهام وهزم من برايتون.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 هو يوم الأحد 1 سبتمبر 2024 على ملعب أولد ترافورد.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" يمكنك رؤية مباراة مانشستر يونايتد وليفربول عبر شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
مانشتر يونايتد - ليفربولالسبت 1 سبتمبر 2024
18:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1أولد ترافوردحفيظ دراجي

التشكيل المتوقع لليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب أرني سلوت المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىأليسون بيكر
خط الدفاعأندي روبرتسون - إبراهيما كوناتيه - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكسندر أرنولد
خط الوسطدومينيك سوبوسلاي - ريان جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر
خط الهجومديوجو جوتا - لويس دياز - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب إريك تين هاج المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمىأندريه أونانا
خط الدفاعديوجو دالوت - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز - نصير مزراوي
خط الوسطكارلوس كاسيميرو - كوبي ماينو
خط الهجومماركوس راشفورد - برونو فيرنانديش - أماد ديالو - يوشوا زيركسي

متى كانت أول مباراة جمعت ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

كانت أول مباراة جمعت بين كل من ليفربول ومانشستر يونايتد لحساب الدوري الإنجليزي يوم 25 ديسمبر 1906.

اللقاء انتهى بالتعادل السلبي 0-0، وكان الأول بالدرجة الأولى بعد لقاءات عديدة في الدرجة الثانية.

أما على مستوى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكلها الجديد "البريمييرليج" والتي انطلقت في 1992، فقد سيطر التعادل أيضًا على أول مباراة جمعت بين الفريقين.

لقد كان هذا في أكتوبر 1992، وحينها انتهت المباراة بتعادل الفريقين ولكن إيجابيًا بنتيجة 2-2.

ما هو تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

بشكل عام، تواجه كل من ليفربول ومانشستر يونايتد في 180 مباراة بالدوري الإنجليزي منذ انطلاقته، سواء بالنظام القديم أو الجديد "البريمييرليج".

فاز ليفربول على مانشستر يونايتد في 61 مباراة، بينما فاز مانشستر يونايتد على ليفربول في 69 مباراة، وتعادلا في 50 مباراة.

قبل النظام الجديد للدوري الإنجليزي، تواجه ليفربول ومانشستر يونايتد في 114 مباراة، فاز ليفربول في 42 مناسبة، بينما فاز يونايتد في 38 مناسبة، وتعادلا في 34 مناسبة.

وبنظامه الحديث، تواجه ليفربول مع مانشستر يونايتد في 62 مناسبة، فاز الريدز في 19 وفاز يونايتد في 29 وتعادلا في 14 مناسبة.

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