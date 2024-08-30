موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يخوض كل من مانشستر يونايد وليفربول مواجهة قوية في الدوري الإنجليزي 2024-2025 لحساب الجولة الثالثة من عمر المسابقة.

ليفربول فاز في أول مباراتين أمام كل من إبسويتش تاون وبرينتفورد، بينما فاز مانشستر يونايتد على فولهام وهزم من برايتون.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 هو يوم الأحد 1 سبتمبر 2024 على ملعب أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" يمكنك رؤية مباراة مانشستر يونايتد وليفربول عبر شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة عن طريق تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق مانشتر يونايتد - ليفربول السبت 1 سبتمبر 2024

18:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 أولد ترافورد حفيظ دراجي

التشكيل المتوقع لليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب أرني سلوت المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى أليسون بيكر خط الدفاع أندي روبرتسون - إبراهيما كوناتيه - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكسندر أرنولد خط الوسط دومينيك سوبوسلاي - ريان جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر خط الهجوم ديوجو جوتا - لويس دياز - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب إريك تين هاج المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمى أندريه أونانا خط الدفاع ديوجو دالوت - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز - نصير مزراوي خط الوسط كارلوس كاسيميرو - كوبي ماينو خط الهجوم ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديش - أماد ديالو - يوشوا زيركسي

متى كانت أول مباراة جمعت ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

كانت أول مباراة جمعت بين كل من ليفربول ومانشستر يونايتد لحساب الدوري الإنجليزي يوم 25 ديسمبر 1906.

اللقاء انتهى بالتعادل السلبي 0-0، وكان الأول بالدرجة الأولى بعد لقاءات عديدة في الدرجة الثانية.

أما على مستوى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكلها الجديد "البريمييرليج" والتي انطلقت في 1992، فقد سيطر التعادل أيضًا على أول مباراة جمعت بين الفريقين.

لقد كان هذا في أكتوبر 1992، وحينها انتهت المباراة بتعادل الفريقين ولكن إيجابيًا بنتيجة 2-2.

ما هو تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

بشكل عام، تواجه كل من ليفربول ومانشستر يونايتد في 180 مباراة بالدوري الإنجليزي منذ انطلاقته، سواء بالنظام القديم أو الجديد "البريمييرليج".

فاز ليفربول على مانشستر يونايتد في 61 مباراة، بينما فاز مانشستر يونايتد على ليفربول في 69 مباراة، وتعادلا في 50 مباراة.

قبل النظام الجديد للدوري الإنجليزي، تواجه ليفربول ومانشستر يونايتد في 114 مباراة، فاز ليفربول في 42 مناسبة، بينما فاز يونايتد في 38 مناسبة، وتعادلا في 34 مناسبة.

وبنظامه الحديث، تواجه ليفربول مع مانشستر يونايتد في 62 مناسبة، فاز الريدز في 19 وفاز يونايتد في 29 وتعادلا في 14 مناسبة.