تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

مباراة ضمن قمم الدوري الإنجليزي الكلاسيكية بين عملاقين من حجم مانشستر يونايتد وتشيلسي لحساب الجولة الخامسة عشرة من عمر موسم 2023-2024.

مانشستر يونايتد يستضيف على ملعبه أولد ترافورد نظيره تشيلسي، فيما يمكن أن نسميه بـ"لقاء الجريحين".

فالأول يحتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي 2023-2024 بينما يحتل تشيلسي المركز العاشر وهما مركزان.لا يليقان بفريقين من أعرق وأقوى الفرق الإنجليزية.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 على ملعب أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية التي تجدون من خلالها بالتأكيد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق مانشستر يونايتد - تشيلسي الأربعاء 8 ديسمبر 2023

22:15 مصر

23:15 السعودية beIN Sports HD 1 أولد ترافورد حسن العيدروس

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

من المتوقع ان يدخل المدرب إريك تين هاج المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

أندريه أونانا

لوك شو - ديوجو دالوت - هاري ماجواير.- آرون وان بيساكا

كوبي ماينو - سكوت ماكتوميناي - برونو فيرنانديش

ماركوس راشفورد - أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند

التشكيل المتوقع لتشيلسي

من المتوقع ان يدخل المدرب ماوريسيو بوتشيتينو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

روبرت سانشيز

مارك كوكوريا - تياجو سيلفا - ليفي كولويل - ريس جيمس

مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير

رحيم ستيرلينج - كول بالمر - نيكولاس جاكسون