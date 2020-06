موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في كأس الاتحاد والقنوات الناقلة

سيحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلّا على نظيره نيوكاسل يونايتد، خلال المباراة التي ستُقام بينهما يوم الأحد على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيسعى السيتي للفوز بالمباراة من أجل الوصول إلى هدفه نحو الفوز بلقب الكأس، وتجاوز أحزانه بعد الخسارة الأخيرة له أمام تشيلسي بهدف لهدفين بمنافسات الدوري الإنجليزي، بينما سيُحاول نيوكاسل قلب الطاولة على رجال المدرب بيب جوارديولا وتحقيق الفوز، وذلك بعد تعادله الأخير أمام أستون فيلا في البريميرليج.

وكان مان سيتي قد بلغ هذا الدور على إثر تغلبه على شيفيلد وينزداي بهدف واحد مقابل لا شيء في الدور ثمن النهائي، بينما تأهل نيوكاسل يونايتد للدور ذاته بعد أن تجاوز عقبة وست بروميتش ألبيون بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدفين في الدور الماضي.

وستُمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين خاصةً السيتي، الذي لم يخف مدربه جوارديولا توجيه تركيزه نحو هذه البطولة في الفترة الحالي.

في التقرير التالي سنتعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين..

ستٌقام مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد يوم الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 7 ذي القعدة 1441 هجرياً، وذلك على ملعب سانت جيمس بارك.

وستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق نقل منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، وسيتم نقل أحداث مباراة مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد على القناة الأولى beIN SPORTS HD 1.

وسنكون على موعد مع البث الكتابي المباشر عبر الإنترنت الذي سيأتيكم من جول، وستنطلق أحداثه قبل بداية المباراة بحوالي نصف ساعة.

لا يزال مانشستر سيتي يُعاني من بعض الغيابات التي افتقدها في مباراته الماضية في البريميرليج أمام تشيلسي، والتي خسرها بهدف لهدفين، على غرار كلاوديو برافو وسيرخيو أجويرو الذي تعرض لإصابة في مباراة بيرنلي، وفيل فودين وإريك جارسيا المصابين أيضًا.

وبالرغم من أن جوارديولا يُتوقع أن يخوض مواجهة نيوكاسل بنفس تشكيلته الماضية أمام البلوز، مع الإبقاء على جيسوس على دكة البدلاء والاعتماد على سترلينج كرأس حربة.

من المتوقع أن يبدأ جوارديولا بإيدرسون في حراسة المرمى، لابورت وميندي وفيرناندينيو بالإضافة إلى ووكر في الدفاع، دي بروينه وجوندوجان ورودري في الوسط، وفي الهجوم سيدفع بجابرييل جيسوس وستيرلينج ومحرز.

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

بنيامين ميندي - إيميرك لابورت - فيرناندينيو - كايل ووكر

إلكاي جوندوجان - رودري - كيفن دي بروينه

رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - رياض محرز

ومن المتوقع أن يخوض نيوكاسل يونايتد مواجهته أمام السيتي بنفس التشكيلة التي خاض بها مباراته الأخيرة أمام أستون فيلا باستثناء الثنائي المصاب فلوريان لوجون وكلارك، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفي لهدف، حيث لا يعاني الفريق من غيابات بارزة.

