صلاح: أردنا الاحتفال أمام مانشستر سيتي، وأريد لقب الهداف

محمد صلاح نجم فريق ليفربول يؤكد على أمله في تحقيق لقب الهداف، ويكشف كواليس التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

كشف النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول عن تفاصيل وكواليس تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي بعد خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها صلاح لصالح شبكة "بي إن سبورتس"، وأكد خلالها على أمله في التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وقال صلاح: "أحب أن أحقق كل شيء منطقي وغير منطقي، وأول سؤال تم سؤاله لي عندما جئت لصفوف ليفربول كان ماذا تفضل أن تحقق الدوري أم دوري الأبطال".

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وأضاف: "كان من الممكن أن نحقق دوري أبطال أوروبا في الموسم الأول لكن لم يحدث ذلك، ونجحنا في تحقيقه في الموسم التالي، وبعد ذلك دوري الأبطال".

وأردف: "قمت بغض نظري عن كافة التعليقات الإيجابية والسلبية، وعن كل من قال لي لا تستطيع، لقد كانت لدي قناعة في قدرتنا على تحقيق تلك البطولة وفعلنا ذلك بالفعل".

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وأكمل: "هدفي الأول أمام نورويتش في بداية الموسم كان هامًا بالنسبة لي من أجل الثقة، كذلك ثنائية آرسنال، وأيضًا الهدف في شباك نيوكاسل فعندما شاهدته من جديد وجدت الجماهير تهتف لي عندما تلقيت الكرة".

وتطرق لعقدة مانشستر يونايتد: "كانوا الفريق الوحيد الذي لم أسجل فيه، والوحيد الذي لم أسجل في شباكهم، وقبل اللقاء عندما أخبروني بذلك قلت لهم إننا لم نفز في الدور الأول لأنني لم ألعب".

محمد صلاح عن التتويج بالدوري الإنجليزي 😉🏆



💬"أنا لما بحب أحقق حاجة بحققها .. حتى لو مش منطقية" 😍pic.twitter.com/OEh5CVBvR1 — جول مصر (@goaleg) June 27, 2020

وتحدث عن سباق الحذاء الذهبي وقال: "بكل تأكيد أريد أن أكون الهداف للعام الثالث على التوالي، لكن دعونا نرى ما الذي سيحدث، أضع تركيزي على اللقاءات وأتمنى استغلال أكبر قدر من الفرص، بعض الأحيان لا أتمتع بالحظ الكافي لكنني لا أستسلم".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن كواليس التتويج باللقب: "عند مشاهدة مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي بعضنا أراد فوز البلوز، والبعض الآخر كان يريد أن نحتفل باللقب في قلب الملعب، على أي حال ستكون مواجهة صعبة ضدهم".

جدير بالذكر أن محمد صلاح يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بـ 17 هدفًا خلف جيمي فاردي نجم ليستر سيتي.