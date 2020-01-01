موعد مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

أبانوب صفوت

يستعد ملعب برامول لين الخاص بشيفيلد يونايتد لاستضافة حامل اللقب مانشستر سيتي في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 21 يناير، الموافق 26 جمادي الأخر 1441 هجريًا، في مباراة لن تكون سهلة على السيتزين.

أخفق السيتي في الجولة السابقة أمام كريستال بالاس بعد أن تعادل على أرضه ووسط جمهوره بهدفين لكل فريق، في مباراة أوشك فيها الفريق على تحقيق الفوز بعد العودة الرائعة في النتيجة بهدفي أجويرو، قبل أن يحرز فيرناندينيو هدفًا في مرماه بعد عرضية زاها.

في المقابل، نجح شيفيلد يونايتد في استعادة نتائجه الرائعة أمام الكبار خارج ملعبه، واقتنص نقطة من أرسنال على ملعب الإمارات بفضل الهدف الذي أحرزه فليك في الدقائق الأخيرة من المباراة، ويأمل بتكرار أدائه أمام السيتي في الدور الأول عندما يلتقيا مجددًا بعد أيام.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة شيفيلد يونايتد - مانشستر سيتي برامول لين الثلاثاء 21 يناير 2020،

26 جمادى الأولى 1441،

21:30 السعودية، 22:30 مصر لي ماسون beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر ستي

يستمر غياب الثنائي إيميريك لابورت وليروي ساني عن مانشستر سيتي للإصابة، عدا ذلك لن يعاني الفريق من أي غيابات أخرى في المواجهة المرتقبة التي تنتظره مع شيفيلد يونايتد.

يُعرف عن بيب جوارديولا بحبه للمدوارة في التشكيل، وهو ما متوقع أن يلجأ له أمام شيفيلد، ومن المتوقع أن نجد بعض اللاعبين الاحتياط في المباراة السابقة في التشكيلة الأساسية مثل أوتاميندي، والكر، فودين ورياض محرز.

PEP 💬 We tried to do everything. The spirit was there. We tried and tried. We came back and we dropped points. But it’s football.



🔵 2-2 🦅 #MCICRY #ManCity pic.twitter.com/W3brH75pBw — (@ManCity) January 18, 2020

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

ألكساندر زينشينكو - فيرناندينيو - نيكولاس أوتاميندي - كايل والكر

فيل فودين - رودري - كيفن دي بروينه

رحيم ستيرلينج - سيرخيو أجويرو - رياض محرز

الغيابات والتشكيل المتوقع لشيفيلد يونايتد

لن يعاني شيفيلد يونايتد من أي غيابات في مواجهة مانشستر سيتي سواء للإصابة أو للإيقاف، وتبدو كل كتيبة ويلدر جاهزة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام كتيبة بيب جوارديولا.

من المتوقع أن يبدأ كريس ويلدر بالتشكيل المعتاد، بتواجد هندرسون في حراسة المرمى، أمامه ثلاثي دفاعي مكون من أوكونيل، باشام وإيجان وخماسي في خط الوسط من اليمين إلى اليسار وُهم بالدوك، فليك، لوندسترام، نوروود، ستيفنز وفي المقدمة الثاني ميسوت وماكبروني.

16 away points this season 🙌



Our joint highest tally on the road in a @premierleague campaign 👏 pic.twitter.com/SE0zKP5vMV — Sheffield United (@SheffieldUnited) January 18, 2020

التشكيل | 3-5-2

دين هندرسون

جون إيجان - كريس باشام - جون أوكونيل

إيندا ستيفنز - أوليفر نوروود - جون لوندسترام - جون فليك - جورج بالدوك

أوليفر ماكبورني - ليس موسيت

