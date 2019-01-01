موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة تشيلسي القادمة ضد مانشستر يونايتد في الدور ثمن النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح استاد ستامفورد بريدج أبوابه لاستضافة مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في إطار منافسات ثمن نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2019-20، وذلك يوم الأربعاء القادم 30 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 2 ربيع الأول 1441 هجرياً.

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استطاع أن يحافظ البلوز على تقدمه بعد الهزيمة التي تلقاها على يد الريدز في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، ليحقق 7 انتصارات متتالية ما بين الدوري ودوري الأبطال، وأيضاً كأس الرابطة والتي استطاع أن ينتصر في الجولة السابقة بسبعة أهداف مقابل هدف على فريق جريمسبي، ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.

على الجانب الآخر استطاع مانشستر يونايتد أن يتخطى روكدال في الجولة السابقة من كأس رابطة الأندية الإنجليزية بصعوبة عن طريق ركلات الترجيح، ويُعاني الشياطين الحُمر من النتائج السيئة منذ بداية الموسم، ولكن في المباريات القليلة الماضية وخاصة بعد التعادل مع ليفربول يمشي الفريق بخطوات ثابته، واستطاع أن ينتصر في الدوري الأوروبي على بارتيزان بهدف دون رد، ومن ثم انتصر على نورويتش بثلاثية مقابل هدف.

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موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وأكثر الفرق تسجيلًا في البريميرليج

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة تشيلسي - مانشستر يونايتد ستامفورد بريدج الأربعاء 30 أكتوبر 2019،

2 ربيع الأول 1441،

22:05 مصر، 23:05 السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لتشيلسي

سيغيب عن قائمة تشيلسي في اللقاء ضد مانشستر يونايتد في ثمن نهائي كأس الرابطة كلٌا من أنطونيو روديجر، أندرياس كريستنسن، روس باركلي، روبن لوفتوس-تشيك وماركو فان جينكل للإصابة، ولن يفتقد الفريق لخدمات أي لاعب آخر.

سيبدأ المدرب لامبارد بطريقته المعتادة، وسيدفع بكيبا في حراسة المرمى وأمامه فيكايو توموري وكورت زوما في قلب الدفاع، وفي الأمام تامري إبراهام وخلفه كلٌا من كريستيان بوليسيتش، ميسون ماونت ووليان.

التشكيل | 4-2-3-1

كيبا آريزابالاجا

ماركوس ألونسو - فيكايو توموري - كورت زوما - سيزار أزبيليكويتا

ماتيو كوفاسيتش - جورجينهو

كريستيان بوليسيتش - ميسون ماونت - ويليان

تامي أبراهام

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

سيفتقد فريق مانشستر يونايتد في لقاء تشيلسي القادم لكلٌا من إريك بايلي، بول بوجبا، نيمانيا ماتيتش، لوك شاو، أكسيل توانزيبي، تيموثي فوسو منساه وديوجو دالوت بسبب الإصابة، بينما لن يفتقد الفريق لأي لاعب آخر بداعي الايقاف.

سيدخل المدرب النرويجي هذه المباراة بنفس الأسماء الأساسية التي يعتمد عليها مع بعض التعديلات الطفيفة، ومن المتوقع أن يعتمد على ليندلوف وماجواير في مركز قلب الدفاع، بينما يقود خط هجوم الشياطين الحُمر أنتوني مارسيال وخلفه الثلاثي دانيال جيمس، ماركوس راشوفورد وأندرياس بيريرا.

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التشكيل | 4-2-3-1