موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

مصعب صلاح
MP_Mohamed Salah_Liverpool vs Chris Wood_Nottingham Forest(C)Getty Images
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تعرف على موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستضيف ملعب "أنفيلد" مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2023-2024

ليفربول يتواجد في المركز الرابع برصيد 20 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن توتنهام المتصدر ولم يخسر سوى مرة واحدة فقط خلال الموسم الجاري.

ويسير الفريق بصورة مميزة للغاية، وخاصة بعد الفوز في أول 3 مباريات بالدوري الأوروبي والاقتراب من التأهل للدور القادم.

أما نوتنجهام فورست فيحتل المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط فقط، ولم يحقق الفوز سوى مرتين فقط على شيفيلد يونايتد وتشيلسي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

المباراة التالية

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024، والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأحد 29 أكتوبر 2023 على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، الرابعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" ستجد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
ليفربول - نوتنجهام فورستالأحد 29 أكتوبر 2023
17:00 السعودية، 16:00 مصر		beIN Sports HD 2أنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب مدرب "الريدز" المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-3-3
أليسون بيكر
كوستاس تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي -ترنت ألكساندر آرنولد
دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستير - ريان جرافنبرخ
لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح

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