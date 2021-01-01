موعد مباراة ليفربول ضد لايبزيج في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد لايبزيج في إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستضيف نادي ليفربول نادي لايبزيج الألماني في ستاد بوشكاش أرينا بالمجر، وذلك في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2021.

فاز العملاق الإنجليزي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وأصبح قريب من التأهل لربع نهائي دوري الأبطال، فالفريق الألماني يحتاج للفوز وتسجيل 3 أهداف في ملعب الريدز.

صعد ليفربول من دور المجموعات بعد أن تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة متفوقًا على نادي أتالانتا الإيطالي، أما لايبزيج فقد تأهل بعد أن حصل على المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن باريس سان جيرمان الذي صعد كأول مجموعته برصيد 12 نقطة.

وفي هذا التقرير نستعرض موعد مباراة ليفربول ولايبزيج في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2021 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة ليفربول ضد لايبزيج؟

موعد مباراة ليفربول ضد لايبزيج في إياب دور 16 من دوري الأبطال هو يوم الأربعاء 10 مارس 2021، الموافق 26 رجب 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستقام في ستاد بوشكاش أرينا.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد لايبزيج؟

تُنقل فعاليات بطولة دوري الأبطال عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ويمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ولايبزيج على bein sports Premium 2.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - لايبزيج الأربعاء 10 مارس 2021،

26 رجب 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية bein sports Premium 2 بوشكاش أرينا

التشكيل المتوقع لنادي ليفربول

يفتقد ليفربول لخدمات أوزان كاباك وفيرجيل فان دايك وجوردان هندرسون وجو جوميز وجويل ماتيب للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل الآتي..

المحطة القادمة: بكل تركيز نعود إلى ليالي الأبطال 🔴💪 #ليفربول_لايبزيج pic.twitter.com/QuvSBxjSQ8 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 8, 2021

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - ناثانيل فيليبس - فابينيو - ترينت ألكساندر آرنولد

تياجو ألكانتارا - جورجينيو فينالدوم - كورتيس جونز

ساديو ماني - محمد صلاح - ديوجو جوتا

التشكيل المتوقع لنادي لايبزيج

يغيب عن نادي لايبزيج كونارد لايمر وسوبوسلاي، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب ناجلسمان بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

بيتر جولاتشي

لوكاس كلوسترمان - دايوت أوباميكانو - نوردي موكيلي - تيلر آدمز

كيفن كامبل - أمادو هايدارا

إميل فوشبيري - داني أولمو - كريستوفر نكونكو

يوسف بولسن