موعد مباراة ليجانيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليجانيس وريال مدريد في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يواجه ريال مدريد نظيره ليجانيس ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري الإسباني على ملعب بوتاركي في واحدة من مباريات الفريق الملكي خارج أرضه.

ريال مدريد يطمح لفوز يضغط على برشلونة الذي تنتظره مواجهة صعبة هذا الأسبوع أمام سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ليجانيس وريال مدريد في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة ليجانيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة ليجانيس وريال مدريد في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم الأحد 24 نوفمبر 2024، على ملعب بوتاركي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية..

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليجانيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليجانيس وريال مدريد عبر قناة beIN Sports HD 3.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ليجاميس - ريال مدريد الأحد 24 نوفمبر 2024،

19:30 مصر ، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 بالايدوس حفيظ دراجي

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليجانيس في الدوري الإسباني 2024-2025