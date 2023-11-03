تعرف على موعد مباراة لوتون تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

لحساب الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي 2023-2024، يلتقي كل من لوتون تاون وليفربول على ملعب الأول -كينلوورث رود-.

تقام المباراة بينما ليفربول يحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة ويطمح لمواصلة الضغط على المتصدر توتنهام والوصيفين آرسنال ومانشستر سيتي.

يواجه لوتون تاون الثامن عشر في لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، والطامح بدوره للبقاء ضمن دوري الأضواء في نهاية الموسم.

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جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة لوتون تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة لوتون تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي هو يوم الأحد 5 نوفمبر 2023 على ملعب كينلوورث رود.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة لوتون تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، يمكنك رؤية المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم أن يستمتعوا به عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق لوتون تاون - ليفربول الأحد 5 نوفمبر 2023

18:30 مصر

19:30 السعودية beIN Sports HD 1

TOD كينلوورث رود خالد الحدي

التشكيل المتوقع للوتون تاون

من المتوقع أن يدخل المدرب روب إدواردز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

توماس كامينيسكي

عيسى كابوري - تيدين مينجي - ألفي داوتي - توم لوكيير

جابرييل أوتشو - مارفيلوس ناكامبا - روز باركلي - تاهيث شونج

كارلتون موريس - إليجا أديبايو

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

أليسون بيكر

كوستاس تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيخ - ترينت ألكسندر أرنولد

توماس سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبيرش

داروين نونييز - ديوجو جوتا - محمد صلاح