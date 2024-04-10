موعد مباراة قادش وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة وقادش في الجولة 31 من الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل برشلونة ضيفًا على قادش ضمن منافسات الجولة 31 في الدوري الإسباني على ملعب رامون دي كارنازا.

برشلونة عاد من فرنسا بفوز صعب على باريس سان جيرمان بثلاثية لهدفين، ويرغب في تقديم أفضل ما لديه لاستمرار المنافسة في الدوري الإسباني.

ويصل الفارق بين النادي الكتالوني - صاحب المركز الثاني - وريال مدريد المتصدر إلى 8 نقاط، وبالتالي لا بديل عن الفوز في كل مباراة.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة وقادش والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة القوية..

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وقادش في الجولة 31 في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 13 أبريل 2024، على ملعب رامون دي كارنازا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 3 لنقل مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب قادش - برشلونة السبت 13 أبريل 2024،

22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports HD 3 رامون دي كارنازا

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام قادش في الدوري الإسباني 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-