جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

مصعب صلاح
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تعرف على جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب ريال مدريد وبرشلونة وكبار الليجا..

تنطلق النسخة الثالثة والتسعين من بطولة الدوري الإسباني يوم 12 أغسطس 2023، على أن يتنهي موسم 2023-2024 من "لا ليجا" في 26 مايو 2024.

برشلونة نجح في العودة للتتويج بلقب الدوري الإسباني بعد غياب لثلاثة مواسم متتالية، ليؤكد قدرته على المنافسة المحلية من جديد بعد رحيل أسطورته ليونيل ميسي.

وسيشارك في الموسم المقبل ثلاثة فرق صعدت من الدرجة الثانية وهم، غرناطة، ولاس بالماس بالإضافة إلى ألافيس الذي تأكد صعوده بعد الفوز على ليفانتي.

وتأكد هبوط إلتشي إلى الدرجة الثانية، بعد احتلاله المركز الأخير في سلم الترتيب، ولحق به كل من إسبانيول وبلد الوليد

وسيشهد موسم 2022-23 من الدوري الإسباني أربع فترات توقف دولي، الأولى خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر 2023، والثاني بين 9-17 أكتوبر بينما الأخير في العام الجاري بين 13-21 نوفمبر.

هذا بجانب توقف مارس بين 18-26 في عام 2024.

وأعلن الاتحاد الإسباني يوم الخميس 22 يونيو 2023، قرعة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024

الترتيب

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

فارق

نقاط

1

أتلتيك بيلباو

0

0

0

0

0

0

0

0

2

أتلتيكو مدريد

0

0

0

0

0

0

0

0

3

ألميريا

0

0

0

0

0

0

0

0

4

إشبيلية

0

0

0

0

0

0

0

0

5

أوساسونا

0

0

0

0

0

0

0

0

6

برشلونة

0

0

0

0

0

0

0

0

7

جيرونا

0

0

0

0

0

0

0

0

8

خيتافي

0

0

0

0

0

0

0

0

9

ديبورتيفو ألافيس

0

0

0

0

0

0

0

0

10

رايو فاييكانو

0

0

0

0

0

0

0

0

11

ريال بيتيس

0

0

0

0

0

0

0

0

12

ريال سوسييداد

0

0

0

0

0

0

0

0

13

ريال مايوركا

0

0

0

0

0

0

0

0

14

ريال مدريد

0

0

0

0

0

0

0

0

15

سيلتا فيجو

0

0

0

0

0

0

0

0

16

غرناطة

0

0

0

0

0

0

0

0

17

فالنسيا

0

0

0

0

0

0

0

0

18

فياريال

0

0

0

0

0

0

0

0

19

قادش

0

0

0

0

0

0

0

0

20

لاس بالماس

0

0

0

0

0

0

0

0

 ما هي القنوات الناقلة للدوري الإسباني 2023-2024

تنقل بطولة الدوري الإسباني بصورة حصرية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وقد خصصت القناة رقم 1 لنقل مباريات الليجا بصورة أساسية.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباريات عبر التلفاز فيمكنك متابعتها من خلال البث المباشر الكتابي الذي يقدمه موقع جول، والذي ينطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

ما هي مواعيد الكلاسيكو في موسم 2023-2024؟

كلاسيكو الدور الأول سيكون في الجولة 11 لموسم 2023-2024 من الدوري الإسباني، حيث يستضيف برشلونة غريمه ريال مدريد على ملعب "مونتوجيك"، يوم 29 أكتوبر 2023.

فيما يقام كلاسيكو الدور الثاني على ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل ريال مدريد، يوم 21 أبريل 2024، لحساب الجولة 32 من الموسم.

 جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 - الجولة الأولى

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

ألميريا - رايو فاييكانوالسبت 12 أغسطس 2023-ألعاب البحر المتوسط
أتلتيك بيلباو - ريال مدريدالسبت 12 أغسطس 2023-سان ماميس
أتلتيكو مدريد - غرناطةالسبت 12 أغسطس 2023-سيفيتاس ميتروبوليتانو
سيلتا فيجو - أوساسوناالسبت 12 أغسطس 2023-بالايدوس
إشبيلية - فالنسياالسبت 12 أغسطس 2023-رامون سانشيز بيثخوان
لاس بالماس - مايوركاالسبت 12 أغسطس 2023-جران كاناريا
خيتافي - برشلونةالسبت 12 أغسطس 2023-كوليسيوم ألفونسو بيريز
فياريال - ريال بيتيسالسبت 12 أغسطس 2023-لا سيراميكا
ريال سوسييداد - جيروناالسبت 12 أغسطس 2023-أنويتا
قادش - ألافيسالسبت 12 أغسطس 2023-رامون دي كارنازا