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Alex Iwobi Fulham Wataru Endo Liverpool(C)Getty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

مباراة هامة في الدوري الإنجليزي ستجمع كلًا من فولهام وليفربول في البريمييرليج في موسمه المثير الرائع في الوقت الراهن.

ليفربول بعد فقدانه الصدارة في أسبوعين فقط لمانشستر سيتي وحلوله في المركز الثالث يطمح للعودة إلى سكة الانتصارات.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول وفولهام هو يوم الأحد 21 أبريل 2024، على ملعب كرافين كوتدج.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
فولهام - ليفربولالأحد 21 أبريل 2023
18:30 السعودية، 17:30 مصر		beIN Sports HD 1كرافين كوتدجحفيظ دراجي

التشكيل المتوقع لليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى

أليسون بيكر

خط الدفاعأندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد
خط الوسطأليكسيس ماك أليستر - واتارو إيندو - كورتيس جونز
خط الهجوملويس دياز - محمد صلاح - داروين نونيز
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