موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد ضمك في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

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يستقبل ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، مباراة قوية تجمع بين ضمك والهلال، في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي موسم 2023-24.

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الهلال يعمل على مواصلة البداية القوية للموسم، ويدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث، لمواصلة التربع على صدارة الترتيب، في ظل المنافسة مع الأهلي والاتحاد.

أما ضمك فيعاني بشكل كبير هذا الموسم، وبعد مرور ست جولات، لم يتذوق طعم الانتصار حتى الآن، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق تساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال القادمة ضد ضمك في الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الخميس 21 سبتمبر 2023 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، يمكنك رؤية المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم أن يستمتعوا به عبر تطبيق SHAHID.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ضمك - الهلال الخميس 21 سبتمبر 2023،

18:00 السعودية ومصر SSC

شاهد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية

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