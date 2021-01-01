موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام أتلتيك بيلباو في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسبانية، وما هو التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة؟

يفتح ملعب لا روزاليدا بمدينة ملقة أبوابه لاحتضان قمة من قمم الكرة الإسبانية، عندما يلعب ريال مدريد مع نظيره أتلتيك بيلباو في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسبانية.

وكان من المفترض أن تقام بطولة السوبر في الأراضي السعودية كما كان الحال الموسم الماضي، بيد أن أزمة كورونا وضيق الوقت جعل نسخة هذا العام تُقام بصورة استثنائية في الأندلس.

ريال مدريد هو حامل لقب النسخة الماضية بعد التغلب على أتلتيكو مدريد في النهائي، وتسعى كتيبة زين الدين زيدان للحفاظ على لقبها في وقتٍ تتلقى انتقادات لاذعة بعد التعادل المخيب للآمال في الليجا مع أوساسونا الأسبوع الماضي والابتعاد عن الصدارة نسبيًا.

المزيد من الفرق

في الوقت نفسه فإن أتلتيك بيلباو سيكون خصمًا عنيدًا كما جرت العادة أمام الكبار، ويدخل المباراة متسلحًا بالمدرب الجديد مارسيلينو صاحب الخبرة العالية في الليجا، والذي هُزِم العام الماضي من الريال عندما كان مدربًا لفالنسيا وقتها.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو والقنوات الناقلة.

قبل انطلاق السوبر الإسباني .. هل يرتدي ريال مدريد حذاء برشلونة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو؟

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو هو الخميس الموافق 14 يناير 2021، الموافق 1 جمادى الآخر 1442 هجريًا، بملعب لا روزاليدا بمدينة ملقة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو؟

تُنقل بطولة كأس السوبر الإسبانية عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية بتقنية SD وكذلك HD.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر الكتابي المقدم من موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة ريال مدريد - أتلتيك بيلباو لا روزاليدا الخميس 14 يناير 2021،

1 جمادى الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية KSA Sports HD

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب زين الدين زيدان على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - رافاييل فاران - سيرخيو راموس - لوكاس فاسكيز

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إيدين هازارد - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

التشكيل المتوقع لأتلتيك بيلباو

من المتوقع أن يعتمد المدرب مارسيلينو على التشكيل الآتي:

🏃 @yuriberchiche ha trabajado al margen de sus compañeros y sigue con su recuperación.



¡¡Ánimo, león‼️#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/Fn4icBPFxz — (@AthleticClub) January 12, 2021