موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح استاد ميستايا أبوابه لاستضافة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا يوم الأحد 15 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 18 ربيع الآخر 1441 هجرياً، وذلك في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني 2019-20.

استطاع الملكي أن يحقق الثلاث نقاط الكاملة في المباراة السابقة أمام إسبانيول ، بعدما انتصر بهدفين دون رد، بعدما انتصر على ألافيس في الجولة الخامسة عشر بهدفين مقابل هدف، ليستمر الميرينجي في ملاحقة برشلونة ويتعادل مع الفريق الكتالوني في عدد النقاط مُحتلاً للمركز الثاني برصيد 34 نقطة.

على الجانب الآخر يحتل فالنسيا المركز الثامن برصيد 26 نقطة، وعلى الرغم من النتائج السيئة للفريق في بداية الدوري الإسباني، إلا أنهم عادوا بقوة في الجولات الآخيرة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الأوروبي، حيث استطاعوا أن يتصدروا المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا بعد انتصارهم الرائع والآخير على أياكس خارج الديار.

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد فالنسيا في الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني 2019-20 والقنوات الناقلة للمباراة.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة فالنسيا - ريال مدريد ميستايا الأحد 15 ديسمبر 2019،

18 ربيع الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

يغيب عن ريال مدريد كلٌا من ماركو أسينسيو، خاميس رودريجيز وإيدين هازارد بالإضافة إلى مارسيلو بسبب الإصابة، كما سيغيب فيرلاند ميندي بسبب الإيقاف.

سيبدأ زين الدين زيدان بطريقته المعتادة مع ريال مدريد وهي (4-3-3)، وسيتكون قلب الدفاع مكون من سيرخيو راموس ورافائيل فاران، وفي خط الوسط البرازيلي كاسيميرو بجواره لوكا مودريتش بالإضافة إلى توني كروس، وفي الأمام جاريث بيل ورودريجو بجانب كريم بنزيمة.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

ألفارو أودريوزولا - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارفاخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

رودريجو جوس - كريم بنزيمة - جاريث بيل

الغيابات والتشكيل المتوقع لفالنسيا

سيغيب عن فالنسيا في اللقاء القادم ضد ريال مدريد بالدوري الإسباني كلٌا من المدافع كريستيانو بيتشيني والمهاجم كيفن جاميرو بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر عن الخفافيش بداعي الإيقاف.

رودريجو مرر أكبر عدد من الكرات الحاسمة في الدوري هذا الموسم 👨‍🎨



بنزيمة سجل ثاني أكبر عدد من الأهداف 🎯



من سيكون حاسمًا في قمة المستايا يوم الأحد؟ ⚔️ #MovementIsEverything @RexonaArabia pic.twitter.com/YQQjVESJcR — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 13, 2019

سيبدأ المدرب ألبيرت سيلاديس بنفس تشكيلته المعتادة والتي تعتمد على التأمين الدفاعي بشكل أكبر وبطريقة (4-1-4-1)، مع الدفع بماكسيميليانو جوميز بدلاً من جاميرو المُصاب، وخلفه رباعي خط الوسط فيران توريس، داني باريخو، كارلوس سولير ورودريجو.

التشكيل | 4-1-4-1

