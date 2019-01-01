أوديجارد يزعم رغبة برشلونة في التعاقد معه قبل ريال مدريد

تصريحات ما قبل موقعة سوسيداد وبرشلونة..

زعم مارتن أوديجارد، لاعب ريال سوسيداد المُعار من ريال مدريد، أن برشلونة حاول التعاقد معه قبل أن ينضم إلى النادي الملكي، غير أن في نهاية المطاف استقر داخل السانتياجو برنابيو.

أوديجارد يُعد واحدًا من أبرز المواهب في أوروبا، وقد كان اهتمام أغلب الأندية منذ ظهوره الأول وهو في السادسة عشر من عمره، لذلك يبدو الأمر منطقيًا أن البرسا قد حاول الظفر بخدماته.

ومنذ أن انضم أوديجارد إلى ريال مدريد وقد أرسله النادي العاصمي في إعارة في ثلاث مرات، فذهب إلى الدوري الهولندي مرتين قبل أن يستقر هذا الموسم في ريال سوسيداد.

برشلونة يستعد لمواجهة ريال سوسيداد مساء السبت في الأنويتا ضمن منافسات الدوري الإسباني، وحول المباراة علّق أوديجارد بقوله "إنهم يلعبون بشكل جيد ولكنني أظن أننا قادرون على التغلب على أفضل الفرق.".

كما أضاف "لقد لعبنا بصورة جيدة للغاية أمام ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ومباراة برشلونة ستكون مميزة بالنسبة لنا أيضًا، نريد أن نلعب جيدًا ونسبب لهم المشاكل.".

زيدان حول القرعة: ريال مدريد سيتخطى ليفربول

"الكثير من الفرق اتصلت بأبي، لقد سافر إلى برشلونة في مرة ولكن الأمر لم ينجح. ربما كنت لأكون لائقًا في برشلونة أيضًا رغم اعتقادي أن ريال مدريد يلعب كرة هجومية ويسعى للانتصار مثل برشلونة. لا أعرف، ولكنني أحب الكرة الإسبانية لأن جميع الفرق تلعب جيدًا."

كما تحدث أوديجارد عن ليونيل ميسي بقوله "ميسي وكريستيانو هما الأفضل في العالم لذلك من الاستثنائي أن تلعب أمام أحدهما. بالطبع أحب أسلوب ميسي، فإلى جانب رونالدو هو الأفضل.".

وأتم "يمكنني أن أتعلم الكثير وأنا أراقب ميسي، ولكنه في مستوى آخر ولا أريد أن أضع نفسي في مقارنة معه من حيث طريقة اللعب أو أي شيء، ولكنه لا يصدق حقًا.".

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا يعيش حالة مميزة مع سوسيداد هذا الموسم، حيث سجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين خلال 13 مشاركة له بقميص فريقه هذا الموسم، مما جعل بعض التقارير تتكهن بإمكانية عودته للسانتياجو برنابيو في يناير المقبل.