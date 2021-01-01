موعد مباراة ريال مدريد ضد ألافيس والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد ألافيس في الجولة 20 من الدوري الإسباني 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستضيف ملعب مينديزوروزا مباراة ريال مدريد ضد ألافيس في إطار الجولة 20 من الدوري الإسباني 2020-21.

يحتل البلانكوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة من 18 مباراة، فاز في 11 وتعادل 4 وخسر 3، ويسعى الريال للفوز بالمباراة لمواصلة مطاردة أتلتيكو مدريد صاحب المركز الأول.

يعيش ريال مدريد فترة صعبة، فقد خسر آخر مباراة له في كأس ملك إسبانيا وودع البطولة على يد نادي ألكويانو الذي يلعب في دوري درجة الثالثة، وقبلها خسر من أتلتيك بيلباو وخرج من كأس السوبر الإسباني.

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بينما يحتل ألافيس المركز 17 في ترتيب الليجا، وقد خاض الفريق 19 مباراة فاز 4 وتعادل في 6 وخسر 9، ويسعى الفريق للفوز في محاولة للتقدم في المنطقة الدافئة.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد ضد ألافيس والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ضد ألافيس؟

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس هو مساء يوم السبت 23 يناير 2021، الموافق 10 جمادى الآخرة 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألافيس؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 3 لنقل المباراة.

أما إذا لم تستطع مشاهدة مباراة ريال مدريد وألافيس عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ألافيس - ريال مدريد السبت 23 يناير 2020،

10 جمادى الآخرة 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 مينديزوروزا

التشكيل المتوقع لنادي ألافيس

سيغيب عن نادي ألافيس في مباراة ريال مدريد ألبيرتو رودريجيز للحصول على البطاقة الحمراء في مباراة قادش في الجولة قبل الماضية، ويغيب أيضًا رودريجو إيلي للإصابة.

التشكيل | 4-4-2

فيرناندو باتشيكو

روبين دوارتي - فلوريان ليجين - فيكتور لاجوارديا - تشيمو نافارو

لويس ريوخا - رودريجو باتاليا - توماس بينا - مارتين أجيريجابيريا

إدجار مينديز - خوسيلو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

يغيب عن ريال مدريد ناتشو فيرنانديز للإصابة بفيروس كورونا، ورودريجو للإصابة في أوتار الركبة.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إيدين هازارد - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز