موعد مباراة ريال مدريد ضد جلطة سراي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد جلطة سراي في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح استاد تورك تليكوم أرينا أبوابه لاستضافة مباراة ريال مدريد ضد جلطة سراي في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2019-20، وذلك يوم الثلاثاء القادم 22 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 23 صفر 1441 هجريًا.

هُزم الملكي في المباراة الأولى بالبطولة بثلاثية نظيفة خارج الديار على يد باريس سان جيرمان، ولكن الصدمة الأكبر كانت في الجولة الثانية عندما تعادل مع كلوب بروج بنتيجة (2-2) على ملعب السانتياجو بيرنابيو، ليتذيل المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة وبفارق الأهداف عن الفريق التُركي الذي يحتل المركز الثالث، وفي ظل النتائج السيئة للميرينجي والتي كانت آخرها هزيمة مفاجأة على يد ريال مايوركا في الدوري الإسباني، فلا نستطيع التوقع بما ستحمله لنا المباراة القادمة.

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على الجانب الآخر لم يكن جلطة سراي أكثر حظًا من ريال مدريد في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا 2019-20، ولكنه يُقدم أداءً مُشرفًا للكرة التركية حتى الآن، فقد تعادل الفريق التركي في الجولة الأولى أمام كلوب بروج خارج دياره، قبل أن يُهزم على ملعبه على يد الفريق الباريسي المُتصدر حتى الآن للمجموعة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد جلطة سراي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة جلطة سراي - ريال مدريد تورك تليكوم أرينا الثلاثاء 22 أكتوبر 2019،

23 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية دانييلي أورساتو beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

يغيب عن الملكي كلٌا من دانييل كارباخال وكريم بنزيما بسبب الإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

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🎙👔 #Zidane : "La última parte de la primera parte no fue mal. Pero luego en la segunda, no hemos creado muchas ocasiones de gol claras y al final es complicado." #RMLiga pic.twitter.com/yLEwugoeCi — C.F.⚽ (@realmadrid) October 19, 2019

سيبدأ زين الدين زيدان بطريقته المعتادة مع ريال مدريد، وسيدفع بسيرخيو راموس ورافائيل فاران فى مركز قلب الدفاع، وفي خط الوسط البرازيلي كاسيميرو بجوار الألماني توني كروس ولوكا مودريتش، وفي الأمام إدين هازارد وجاريث بيل بجانب لوكا يوفيتش الذي سيكون بدلاً من كريم بنزيما.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - ألفارو أودريوزولا

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إيدين هازارد - لوكا يوفيتش - جاريث بيل

الغيابات والتشكيل المتوقع لجلطة سراي

لن يغيب عن جلطة سراي أي لاعب بداعي الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع الخيارات مُتاحة أمام المدرب فاتح تريم في مباراتهم ضد ريال مدريد.

سيبدأ مدرب الفريق التركي بالطريقة التي خاض بها مباراة باريس سان جيرمان، والتي تضعه في المُنافسة داخل ملعبه مع المحافظة على الجانب الدفاعي، ومن المتوقع أن يبدأ بطريقة (3-4-1-2) وبالأسماء الأتية:

التشكيل | 3-4-1-2