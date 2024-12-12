موعد مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الجولة السابعة عشرة في الدوري الإسباني 2024-2025، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا أمام رايو فاييكانو، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني على ملعب تيريزا ريفيرو.

ويدخل ريال مدريد، المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد النتائج الإيجابية التي حققها في الفترة الأخيرة، وسيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة، لمواصلة ملاحقة برشلونة، على صدارة الدوري مع أفضلية مباراة مؤجلة للميرينجي.

ويحتل ريال مدريد، المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة بعد لعب 16 مباراة، وبفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر بعد خوض 17 مواجهة، بينما يأتي فاييكانو، في المركز الثاني عشر ومعه 19 نقطة.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم السبت 14 ديسمبر 2024، على ملعب تيريزا ريفيرو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية..

ما هي القنوات الناقلة لمباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد عبر قناة beIN Sports HD 1.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب رايو فاييكانو - ريال مدريد السبت 14 ديسمبر 2024،

22:00 مصر ، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 تيريزا ريفيرو

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2024-2025