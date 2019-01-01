رجل رائع - رجل مخيب | تونس × مالي

تعرف على أفضل وأسوأ لاعبي مباراة تونس ومالي في مواجهة الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق منتخب تونس التعادل في مباراة الجولة الثانية أمام مالي من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر حاليًا بهدف لمثله.

هدف مالي جاء بخطأ من الحارس معز حسن بعد ركلة ركنية تم إرسالها لمنطقة الجزاء وحولها الحارس بنفسه لهدف عكسي في مرمى فريقه.

🏟️ جمهور مالي من مدرجات ملعب السويس 🎭#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/i4ZIS8xA1Z — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٨ يونيو ٢٠١٩

إليكم في الأسطر المقبلة اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في المباراة:

رجل رائع - موسى ماريجا

موسى ماريجا مهاجم بورتو البرتغالي قدمة مباراة مميزة للغاية في الضغط على دفاعات منتخب تونس وفي تشكيل الخطورة.

وكان ماريجا محطة تعتمد عليها كل هجمات المنتخب المالي في المباراة وكان أحد مصادر الإزعاج لدفاعات المنتنخب التونسي طوال ٩٠ دقيقة.

بالرغم من أن ماريجا لم يسدد سوى كرة وحيدة وكانت خارج المرمى إلا أنه كان أخطر لاعبي المنتخب المالي على الإطلاق هو والجناح موسى دجينيبو.

رجل مخيب - معز حسن

المنتخب التونسي قدم مباراة كبيرة وشكل خطورة في الكثير من المرات على مرمى المنتخب المالي وكان قريبًا للغاية من التسجيل في مناسبات عديدة.

لكن من كرة شاردة عرضية فشل معز حسن في الحفاظ على مجهودات زملائه وأهدرها جميعها وسجل في نفسه بمرماه في لقطة غريبة للغاية.

معز حسن كان سببًا أساسيًا في خروج المباراة بتلك النتيجة ولولا مجهود زملاءه لخرج النسور بالفوز من تلك المباراة الصعبة.