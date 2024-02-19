موعد مباراة بورتو وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2023-24 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بورتو وآرسنال في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يحل آرسنال، ضيفًا ثقيلًا على بورتو، ضمن ذهاب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب داراجاو.

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وحجز آرسنال مقعده في دور الـ 16، بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، بينما وصل الفريق البرتغالي إلى الدور الحالي بعدما جاء في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة.

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وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة آرسنال وبورتو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024...

ما موعد مباراة بورتو وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة بورتو وآرسنال في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024 على ملعب داراجاو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بورتو وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة بورتو وآرسنال عبر إحدى قنواتها.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عن طريق تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بورتو - آرسنال الأربعاء 21 فبراير 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 داراجاو

تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى دافيد رايا خط الدفاع بن وايت - ساليبا - جابرييل - كيويور خط الوسط ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - كاي هافيرتز خط الهجوم بوكايو ساكا - تروسارد - مارتينيلي

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