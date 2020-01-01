موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة أمام دينامو كييف الأكراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف الكامب نو مباراة برشلونة ودينامو كييف الأوكراني ضمن أحداث الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

قدم البارسا بداية قوية في أول مباراتين من البطولة ويحتل حتى الأن صدارة المجموعة برصيد ٦ نقاط بعد الفوز على فيرينكفاروسي المجري بنتيجة كبيرة بخمسة أهداف مقابل هدف، ثم تفوق على البيانكونيري الذي يقع معه في نفس المجموعة بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جمعتهم على ستاد يوفنتوس.

يحتل دينامو كييف الأوكراني المركز الثالث في ترتيب المجموعة بنقطة واحدة متعادلًا مع فيرينكفاروسي المجري ومتفوقًا فقط بفرق الأهداف.

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ما هو موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف؟

تقام المباراة يوم الأربعاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٠ ميلاديًا، الموافق ١٨ ربيع أول ١٤٤٢ هجريًا، في تمام الساعة ١١ مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ودينامو كييف؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث دوري أبطال أوروبا في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستذاع مباراة برشلونة ودينامو كييف

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، فيمكنك متابعة مباراة برشلونة عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي ستبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.