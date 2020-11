برشلونة ضد دينامو كييف: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

برشلونة 1 × 0 دينامو كييف

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

47' شابانوف أرسل عرضية من اليسار مرت إلى خارج الملعب وهي في الهواء، ثم وجدت الكرة يد سوبرياها الذي حولها للشباك، لكن الحكم احتسب ضربة مرمى.

47' التعااااااااااااااااادل لدينامو كييف عن طريق سوبرياها يلغيه الحكم.

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني

𝙃𝘼𝙇𝙁-𝙏𝙄𝙈𝙀! 1⃣2⃣ first-half goals, Werner & Haaland at the double! #UCL

46' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول...

45' تصوييييييبة من فاتي من على قوس منطقة الجزاء يمسكها الحارس على مرتين.

44' لا جديد يذكر ولا قديم يعاد في مباراتنا، فبرشلونة محاصر لدينامو كييف الغير قادر على التنفس، والمباراة تأخذ الطابع التدريبي.

نكونكو يتعادل للايبزيج مع باريس سان جيرمان..

تشيلسي يسجل الهدف الثاني في رين عن طريق تيمو فيرنر..

راكيتيتش يقلص النتيجة لإشبيلية ضد كراسنودار ويسجل الهدف الأول.

39' تسديدة راااااااااااااائعة من فاتي من يسار منطقة الجزاء تمر إلى ضربة مرمى من على يسار الحارس.

38' بيانيتش يمرر كرة لجريزمان على يمين القوس فيرسل تسديدة تمر بعيدة إلى ضربة مرمى.

37' ديست يتقدم بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية يبعدها الدفاع.

36' خطيييييييييييييييرة لدينامو كييف بعرضية من اليمين عن طريق تسيجانكوف، يقابلها بويايسكي برأسية يبعدها تير شتيجن ببراعة.

33' تمريرة راااااااااااائعة من جيرسون لشابانوف الذي دخل منطقة جزاء برشلونة ثم سقط من أمام ديست، لكن الحكم يقول لا وجود لركلة جزاء ويحتسب ضربة مرمى.

دورتموند يسجل الهدف الثالث في شباك كلوب بروج هذه الأثناء عن طريق هالاند.

30' عناصر دينامو كييف يتقدمون بالكرة وتراجع لبرشلونة

26' تدوير للكرة بين عناصر برشلونة في مناطق دينامو كييف المتراجع كليًا كالعادة

22' تدرج بالكرة بين عناصر دينامو كييف حتى تصل إلى كيدزيورا الذي يرسل عرضية أرضية يبعدها بيكيه للركنية.

كراسنودار يؤكد المفاجأة ويضيف الثاني في شباك إشبيلية عن طريق ماركوس بيرج..

20' تمريرات بين لاعبي برشلونة في الخلف في بداية للهجوم.

دورتموند يسجل الهدف الثاني في شباك كلوب بروج عن طريق الشاب إرلينج هالاند.

في مباراة يوفنتوس وفيرينتسفاروش في نفس المجموعة، تقدم موراتا للسيدة العجوز في الدقيقة السابعة.

مفاجأة قوية في رامون سانشيز، حيث تقدم سليمانوف لنادي كراسنودار على إشبيلية حامل لقب الدوري الأوروبي..

17' تسديدة أرضية راااااااائعة من ميسي من يسار منطقة الجزاء يبعدها الحارس للركنية.

16' عرضية راااااااااائعة من الركنية عن طريق بويالسكي تمر من على رأس بوبوف ويبعدها دفاع برشلونة

16' تسيجانكوف ينفذ الضربة الحرة بعرضية يبعدها دفاع برشلونة لركنية من على يمين شتيجن.

دورتموند يتقدم على كلوب بروج في هذه الأثناء عن طريق ثورجان هازارد.

15' خطأ لدينامو كييف على يسار قوس منطقة الجزاء، بعد تدخل من ديست على جيرسون.

14' فاتي يتلاعب بدفاع دينامو كييف في يسار منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة أرضية يبعدها الحارس بقدمه اليمنى

تشيلسي يسجل هدف في هذه الأثناء في شباك رين عن طريق تيمو فيرنر..

11' حصار قوي يضربه برشلونة على دينامو كييف المتراجع كليًا.

7' يا ربااااااااااااااه.. فاتي توغل بالكرة في اليسار ثم أرسل تسديدة أرضية أبعدها الحارس، فوجدت الكرة طريقها لجريزمان الذي أرسل تسديدة للشباك الفارغة، لكن الكرة مرت إلى خرج الملعب.

6' عرضية راااااااااائعة من ديست تصل لبيدري الذي يرسل تسديدة تصطدم بالعارضة ثم خط المرمى والحكم يقول الكرة لم تعبر.

باريس يفتتح التسجيل عن طريق دي ماريا في شباك لايبزيج..

GOAL! take an early lead against 💪



✅ Messi wins a penalty

✅ Messi scores the penalty#UCL pic.twitter.com/zedmCIDUgr