موعد مباراة برشلونة وإشبيلية، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

بعد أن تفوق في الجولتين الأولى و الثانية من الدوري الإسباني بنتائج كبيرة رباعية نظيفة على فياريال وثلاثية أمام سيلتا فيجو في المباراة التي استضافها الأخير بالأمس على ملعب بالايدوس، وبعد هذه البداية القوية في اللاليجا يبدو أن العملاق الكتالوني لديه موسم كبير ليقدمه.

رغم الخروج من نهائي كأس السوبر الأوروبي أمام البايرن إلا أن النادي الإسباني ظهر بأداء مشرف أمام البفاريون ، واستطاع إشبيلية الفوز في أول مباراتين في الدوري الأولى ضد قادش انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتفوق على ليفانتي بهدف مقابل لاشيء في الوقت بدل الضائع بقدم اللاعب يوسف النصيري.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

موعد مباراة برشلونة و إشبيلية هو يوم الأحد 4 أكتوبر 2020 ميلاديًا، الموافق 17 صفر 1442 هجريًا على الكامب نو ضمن أحداث الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

مجموعة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري للدوري الإسباني في الشرق الأوسط، وبالطبع ستذاع مباراة برشلونة ضد إشبيلية على شاشتها.

يغيب عن تشكيل برشلونة اللاعب كليمون لونجليه بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام سيلتا فيجو كما أنه من المتوقع أن يستمر غياب أومتيتي للإصابة، ومارك أندريه تير شتيجن.

ومن المتوقع أن يبدأ كومان بنيتو في حراسة المرمى، روبيرتو ورونالد أراوخو وبيكيه وألبا في الدفاع، بوسكيتس وبيانيتش في الوسط، وأمامهما كوتينيو وجريزمان وفاتي، وسيقود الهجوم ليونيل ميسي.

التشكيل | 4-2-3-1

نيتو

جوردي ألبا - رونالد أراوخو - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

ميراليم بيانيتش - سيرجيو بوسكيتس

أنسو فاتي - فيليبي كوتينيو - أنطوان جريزمان

ليونيل ميسي

يغيب عن إشبيلية كارلوس فيرنانديز وبريان خيل بداعي الإصابة.

