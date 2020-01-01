هل قلد أنسو فاتي كريستيانو رونالدو؟ لماذا احتفل جوهرة برشلونة بهذه الطريقة؟

تعرف على أسباب احتفال النجم الإسباني الشاب أنسو فاتي بهذه الطريقة أمام سيلتا فيجو في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

استمر النجم الإسباني الشاب صاحب الأصول الغينية أنسو فاتي في التألق الذي ظهر عليه في الموسم الماضي مع برشلونة والذي بدأ به الموسم الجاري.

فاتي سجل هدف مباراة فريقه برشلونة الأول ضد سيلتا فيجو مساء الأمس، للمرة الثانية من أصل مواجهتين خاضهما الفريق الكتالوني حتى الآن.

لكن بعد الهدف ركض فاتي بسرعة لحدود منطقة الجزاء قبل أن يحتفل بشكل أثار حفيظة البعض من جماهير برشلونة وأحتفى به البعض الآخر من جماهير يوفنتوس وريال مدريد.

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البعض تخيل أن اللاعب احتفل على طريقة كريستيانو رونالدو الشهيرة، وبالفعل ظهر فاتي كأنه يقوم بتقليد النجم البرتغالي أمام أعين نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

Cristiano Ronaldo y Ansu Fati. Maestro y aprendiz pic.twitter.com/P95JVUB9Lo — Andrea Hdez Darias (@AandreaHdez) October 2, 2020

بالرغم من أن الاحتفال لم يكن مطابقًا تمامًا لذلك الخاص بكريستيانو رونالدو إلا أن موجة الاحتفاء استمرت بين بعض حسابات جماهير يوفنتوس وريال مدريد.

كل ذلك قبل أن تؤكد قناة "كواترو" أن احتفال فاتي كان من أجل تشادويك بوسمان النجم الأمريكي الذي كان يقوم بدور "بلاك بانثر" في سلسلة أفلام "أفينجارز" التي أنتجها ستوديو مارفل على مدار سنوات.

وكان بوسمان قد ودع عالمنا بنهاية شهر أغسطس بعدما وصل سرطان القولون لديه للمرحلة الخامسة ولم يكن فاتي هو أول من يقلده في عالم الرياضة.

بوسمان أثر في الكثير من النجوم أصحاب البشرة السمراء على رأسهم بيير إيمريك أوباميانج نجم آرسنال وبول بوجبا لاعب وسط ملعب مانشستر يونايتد.

قبل أوباميانج .. نجوم الرياضة الذين أثر فيهم "بلاك بانثر" تشادويك بوسمان

وكان بوسمان يولي اهتمامًا خاصًا لمكافحة العنصرية وقضايا التمييز اللوني والعرقي في المجتمعات التي تعاني من تلك المشاكل.

جدير بالذكر أن هدف فاتي في لقاء الأمس كان الثالث بالنسبة له هذا الموسم ليتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني رفقة العديد من نجوم البطولة.