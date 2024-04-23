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Joao Pedro Brighton Kevin De Bruyne Man City(C)Getty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة برايتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة برايتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في الدوري الإنجليزي ستجمع كلًا من برايتون ومانشستر سيتي في توقيت هام للغاية من عمر الموسم في الدوري الإنجليزي 2023-2024.

المباراة تجري بينما يملك مانشستر سيتي 73 نقطة في المركز الثالث خلف كل من ليفربول وآرسنال اللذين يملكان 74 نقطة، لذا يريد المدرب بيب جوارديولا الفوز بها للعودة إلى الصدارة مرة أخرى.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برايتون ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة القوية..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة برايتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة برايتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هو يوم الخميس 25 أبريل 2024، على ملعب فالمر.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برايتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
برايتون - مانشستر سيتيالخميس 25 أبريل 2024،
21:00 مصر، 22:00 السعودية		beIN Sports HD 1فالمرأحمد البلوشي

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التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3


حراسة المرمىإيديرسون
خط الدفاعيوشكو جفارديول - مانويل أكانجي - روبن دياش - كايل ووكر
خط الوسطرودري - ماتيو كوفاسيتش - برناردو سيلفا
خط الهجومجيريمي دوكو - فيل فودين - إرلينج هالاند
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